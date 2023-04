La esposa de Alberto Cormillot denunció un perfil de Tinder que se hace pasar por ella: “Ojo quienes lo usan”

Estefanía Pasquini reflexionó sobre las apps de citas luego de ver que una persona le había robado la identidad.

Muchos famosos denunciaron en el último tiempo que personas se hacían pasar por ellos en diferentes apps de citas. Estefanía Pasquini fue una de las que dio a conocer que alguien le había robado la identidad para crear un perfil de Tinder. A través de su cuenta oficial de Instagram, la esposa de Alberto Cormillot explicó que le había llegado una captura de un perfil falso que usaba sus fotos.

“Hoy me enviaron esto y me preguntaron si era yo… Claramente no lo soy y no le di pelota, pero después me quedé pensando… A mí no me jode en nada, se jode el que chatea, pero no es tan así…. ¿cuántas personas son violadas, robadas, agredidas?”, comenzó escribiendo en su descargo.

En ese sentido, sumó una reflexión para que sus seguidores estén atentos a este tipo de engaños: “Ojo los que usan estas redes para conocer personas, ojo los padres si tienen hijos que chatean con desconocidos… porque no sabemos qué hay del otro lado”.

(TN)