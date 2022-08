La empleada que denunció a Wanda Nara se arrepintió al hablar sobre lo sucedido

Tras las fuertes declaraciones que se viralizaron rápidamente en las redes sociales y en todos los medios de comunicación, Carmen mostró sentirse compungida luego de la repercusión que obtuvo.

En medio de los rumores de crisis con Mauro Icardi aparecieron unos audios de la empresaria, quien le decía a una de sus empleadas domésticas que había llegado a Argentina para tramitar su divorcio del futbolista. Lo que la mujer denunciaba era que no le había pagado lo que correspondía y que nunca la había puesto en blanco.

Ahora, luego de toda la repercusión que obtuvieron sus dichos y la filtración de los audios, se mostró arrepentida al hablar de su interna con la empresaria.

Fue después de que se revelara la respuesta de Wanda en forma de captura de pantalla, la cual decía: “Carmen, me dijeron que llamaste diciendo que no te pago. ¿Es un chiste? ¿Con quién estás hablando de la tele? ¿Que no te pago? ¿Que no tenés papeles?”.

“Lo que no puedo creer que me hables así, que digas esas cosas en la tele; vos dijiste que vos no eras así, que nunca hubieras hecho una cosa así”, se puede escuchar en un audio difundido por el periodista Ángel de Brito.

La respuesta de la empleada no tardó en llegar: “Wanda, reconozco que vos has sido una gran persona conmigo, que me ayudaste un montón”.

Uno de los pedidos de Carmen era volver a Argentina, porque en un audio que le había enviado a Intrusos reveló que “hace dos años y medio que ella no me paga. Ahora se van a cumplir tres años. Le pido la plata y me dice ‘mañana te la traigo’. Se va para Francia y no me la trae”. Y agregó: “Ella me dijo ‘te voy a blanquear’, que me iba a sacar el permiso para trabajar en Francia”.

Ahora, Wanda pidió a una agencia de viajes que se comunicara con ella. Tras esto, la empleada habló de su vínculo con su empleadora y dijo: “Ella no es mala, es una mina tranquila. Tomamos café, cargamos a la madre”. “Los chicos son amorosos y las dos nenas, ni te cuento”, agregó.

Por su parte, la trabajadora de la agencia de viajes reveló que la empresaria se sintió traicionada por lo que dijo Carmen. En ese sentido, la empleada confesó estar arrepentida de haber hecho pública la situación: “Yo estoy mal, estoy muy angustiada. Inventan cosas que ya no sé con que cara mirar, la gente miente, de todo dicen. ¿Por que no se ocupan de la vida de ellos?”.

“Les pido a mis amigas por favor que no me manden más nada porque no quiero ver nada. Trato de parar el teléfono porque quiero estar tranquila”, pidió una Carmen conmovida.

Respecto a su relación con Wanda, sumó: “Yo no le quiero contestar porque sé que está mal y la conozco, hace ocho años que la conozco”.

(NA)