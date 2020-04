La dura frase de Fede Bal a Carmen, decepcionado con Marcelo Tinelli: “Estoy asombrado de que no me llamó ni una vez”

La capocómica habló con Marcelo Polino sobre el difícil momento de salud de su hijo y contó su diálogo acerca del conductor.

Carmen Barbieri atraviesa una cuarentena muy difícil ya que no puede acompañar el tratamiento de su hijo Fede Bal, quien lucha contra un cáncer de intestino.

La capocómica habló con su amigo Marcelo Polino en su ciclo radial Polino Auténtico en Radio Mitre y contó sobre el tratamiento de rayos que está haciendo Fede: “Viene con dolores, duerme muchísimo, está muy cansado, debilitado. Lo vi por el vidrio hace tres días, lo vi bien pero con cara de cansado y delgado. No lo puedo abrazar ni acompañar, un bajón”.

Carmen: “Fede me dijo estoy tan asombrado de que Tinelli no me llamó ni una vez. me llamó todo el mundo mamá, y Marcelo no”.

Pero además contó que Bal recibió mucho apoyo de sus colegas pero se mostró decepcionado por la actitud de Marcelo Tinelli: “Él me dijo ‘estoy tan asombrado de que Tinelli no me llamó ni una vez. Me llamó todo el mundo mamá, y Marcelo no’. Yo le dije que debe estar ocupado, y él me dijo ‘pero no mamá, me llamó toda la gente, trabajé tantos años con la productora’. Le extrañaba porque se fija quién lo llama y quién no. Lo llama Mirtha todas las mañanas para ver cómo está, lo llama Graciela Borges, él no puede creer que la gente rece por él”.

(Ciudad.Magazine.com)