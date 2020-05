La dramática confesión de Nazarena Vélez y su lucha contra las anfetaminas

La actriz habló del episodio que la hizo entrar en razón y abandonar la medicación así como también, la dura batalla que tuvo que dar después.

Es sabido que Nazarena Vélez tuvo problemas con las pastillas para adelgazar. Más de una vez contó que las tomó durante años, guiada por las exigencias de un ambiente que la obligaba a lucir más y más flaca. “Empecé a hacer idioteces que te arruinan la vida y el organismo”, admitió y ahora volvió a abordar el tema desde sus redes sociales con la firme intención de ayudar a otras personas que puedan estar pasando por lo que ella denomina ‘un infierno’.

Nazarena contó que mientras consumió anfetaminas, se sintió ‘muy contecta con los efectos mágicos’ que lograba aunque también sabía que eso era muy malo para su salud. “Un día me pasé de pastillas…. me salvaron mis viejos, pensé que me agarraba un infarto y llamé a mi mamá. Se quedaron por tres meses conmigo, para ayudarme”.

Superar ese problema no le resultó fácil y mucho menos, soportar los comentarios que recibía a medida que su cuerpo volvía a ‘la normalidad’. “En la televisión, me recontra mataban porque empecé a engordar. Todos los días había un móvil de televisión hablando de cómo había engordado yo, conmigo han sido muy crueles, me han contado estrías como en forma de humillación. Fue muy difícil mi recuperación, me importaba mucho el que dirán, simplemente me di cuenta que me estaba por morir”.

“Estos preparados te pueden llevar a la muerte”, concluyó categórica.

(Pronto.com)