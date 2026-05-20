La Dra. Arias participó de la presentación de la tercera edición del programa “Embajadoras de Mis Derechos”

La jueza de la Suprema Corte de Justicia y directora de la Oficina de Niñas, Niños y Adolescentes del Poder Judicial (ONNA), Dra. Mercedes Arias, participó ayer, 18 de mayo, de la presentación de la tercera edición del Programa Provincial “Embajadoras de mis Derechos” que se llevó a cabo en el Teatro Mitre.

El acto contó con la presencia del gobernador de la provincia, CPN Carlos Sadir; la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Alejandro Bossatti; la defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes Alejandra Martínez y su adjunto Dr. Agustín Garlatti; las coordinadoras de la ONNA, Dra. Carolina Bidondo y Lic. Lucrecia Oviedo Mañas; funcionarios del poder ejecutivo provincial, y estudiantes de nivel secundario.

El programa es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Humano, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, y tiene como objetivo generar un espacio para fortalecer la participación activa, el liderazgo, la promoción de los derechos de las adolescencias, la reflexión y construcción colectiva entre los jóvenes, acompañando además a los estudiantes con talleres orientados a la prevención de la violencia, prácticas discriminativas y el uso responsable de las redes sociales.

Asimismo, mediante el concurso de “Embajadoras de mis Derechos” las y los estudiantes elaboran proyectos y campañas de sensibilización destinados a prevenir discursos ofensivos, situaciones de violencia digital y prácticas discriminatorias.