La Dirección de Apoyo Táctico y Operativo Policial continúa desplegando intensas tareas preventivas y de seguridad

Tuvieron una rápida intervención que permitió la aprehensión de dos personas por agresión en la Capital jujeña.

Efectivos del Grupo Especial Motorizado colaboraron con personal policial de la jurisdicción en la aprehensión de una mujer y un hombre involucrados en un hecho de agresión ocurrido en avenida Hipólito Yrigoyen.

La rápida respuesta ante el requerimiento del Sistema 911 permitió asistir a la víctima y controlar la situación. Quedando los agresores a disposición de la justicia.

Luego realizó un patrullaje preventivo que finalizó con la detención de un hombre con pedido judicial vigente.

Durante recorridos preventivos del Grupo Especial Motorizado logran la identificación de dos individuos en actitud sospechosa en un sector del barrio El Chingo.

Tras la consulta de antecedentes se constató que uno de ellos registraba medidas judiciales vigentes. Ante esta situación se procedió a la inmediata aprehensión del individuo, quien fue trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Mientras que el Cuerpo de Caballería localiza a un hombre con requerimiento judicial durante recorridos preventivos.

Fue mientras efectivos realizaban tareas de prevención en barrio San Francisco de Álava intervinieron ante un grupo de personas que consumían bebidas alcohólicas en la vía pública.

Durante el procedimiento uno de los individuos intentó retirarse del lugar siendo rápidamente identificado.

Tras la verificación de sus datos se estableció que registraba medidas judiciales vigentes, motivo por el cual fue trasladado a la dependencia policial quedando a disposición de la Justicia.