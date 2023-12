La Cruz Roja denunció la falta de acceso a los rehenes en Gaza

“Confirmamos que no nos negamos a entregar las medicinas a los rehenes. Es que no las podemos enviar porque no tenemos acceso a los prisioneros”, sostuvo la portavoz del organismo, Sarah Davies, tras las denuncias de cautivos a la entidad por no cumplir sus obligaciones en el marco del derecho humanitario.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no puede entregar medicamentos a los prisioneros retenidos en la Franja de Gaza por la falta de acceso a ellos, afirmó este miércoles la portavoz del organismo, Sarah Davies.

“El CICR recibió de las autoridades israelíes y mediante contactos directos con las familias una lista completa de los medicamentos necesarios para los rehenes que se encuentran cautivos en Gaza. Confirmamos que no nos negamos a entregar las medicinas a los rehenes. Es que no las podemos enviar porque no tenemos acceso a los prisioneros”, declaró Davies a la agencia Sputnik.

Tan pronto como la Cruz Roja acceda a los rehenes, les proporcionará los medicamentos y otra ayuda, así como les dará noticias a sus familias, aseguró Davies.

La semana pasada, el periódico Haaretz informó que cuatro ciudadanos israelíes liberados de Gaza y las familias de otros dos que siguen cautivos demandaron al CICR, exigiendo que les pague u$s 2,75 millones por no cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho humanitario internacional.

Según el medio, las historias de los rehenes liberados sobre el hambre, la falta de medicinas y las torturas desataron la indignación entre los israelíes hacia la Cruz Roja.

El pasado 7 de octubre, el movimiento islamista palestino Hamas lanzó un ataque sorpresa contra Israel desde la Franja de Gaza causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos y capturando a unos 240 rehenes

En respuesta, Israel declaró la guerra a Hamas e inició ataques masivos contra instalaciones en Gaza, incluidas las civiles, al tiempo que imponía un bloqueo total al enclave palestino cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible.

La campaña de bombardeos en Gaza dejó hasta la fecha más de 21.100 muertos y más de 55.200 heridos.

Del 24 de noviembre al 1 de diciembre, durante una tregua humanitaria pactada con la mediación conjunta de Qatar, Egipto y EEUU, se canjearon 80 rehenes israelíes de Hamas, en su mayoría mujeres y niños, por 240 presos palestinos sin delitos de sangre.

Además, las milicias palestinas liberaron a casi 30 cautivos más, en su mayoría tailandeses residentes en Israel. Unos 130 rehenes todavía permanecen cautivos en Gaza.

Al expirar la tregua, las operaciones bélicas se reanudaron y el flujo de ayuda humanitaria que llega al sur del enclave palestino desde Egipto se redujo nuevamente a una quinta parte de lo que Gaza recibía antes de esa guerra, según la ONU.

Rusia y otros países instan a Israel y Hamas a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región, informó Sputnik.

(Telam)