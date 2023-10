La Conmebol anunció que los tres partidos inaugurales del Mundial 2030 se jugarán en Argentina, Uruguay y Paraguay

El presidente Alejandro Domínguez aclaró que la Copa del Mundo centenario se iniciará en Sudamérica: “Van a ser tres partidos inaugurales, va a empezar con Uruguay”. Luego seguirá en España, Marruecos y Portugal.

Un gran anuncio hizo la Conmebol este miércoles de cara al futuro del fútbol mundial: la Copa Mundial de la FIFA 2030 se iniciará en Sudamérica con tres partidos inaugurales a disputarse en Uruguay, Argentina y Paraguay. La noticia fue confirmada por Alejandro Domínguez, presidente del organismo que regula el fútbol sudamericano.

“Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario”, escribió en sus redes sociales Domínguez, dirigente paraguayo de 51 años, quien asumió la presidencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol en 2016.

“Un Mundial de 100 años no podría, no debía, no recordar y no estar a la altura de la circunstancia. Y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA. Quiero agradecer al presidente Infantino (FIFA), quiero agradecer al presidente de la UEFA, quiero agradecer a mi colega presidente de la Confederación Africana y en su conjunto a todo el consejo de FIFA que hizo posible, y que el fútbol hace posible, en unir tres continentes para celebrar un centenario de la fiesta y del deporte más lindo que tiene el mundo. Que es patrimonio de todos. El fútbol unió tres continentes, el fútbol une seis países. Un hecho histórico”, aclaró Domínguez en una conferencia de prensa que encabezó en la sede de Conmebol en Asunción (Paraguay) en compañía de los presidentes de las federaciones involucradas Claudio Tapia (AFA), Robert Harrison (APF) e Ignacio Alonso (AUF).

Y agregó: “El Centenario comienza así, en el estadio Centenario. Antes celebraremos el aniversario tanto en Uruguay, Argentina y Paraguay. Van a ser tres partidos inaugurales, va a empezar con Uruguay y la FIFA va a dar más detalles de cómo sería en Argentina y Paraguay. La decisión está tomada, pero FIFA tiene que hacer todo el trabajo para que las ciudades y los países cumplan con las necesidades y requisitos para ser sede de un Mundial”.

FIFA, en un comunicado, confirmó la noticia: “La candidatura conjunta de Marruecos, Portugal y España es la única candidata para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2030. Celebración del centenario y juegos conmemorativos se realizarán en Uruguay, Argentina y Paraguay”.

Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán los tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo 2030, pero el resto del certamen se realizará en la sede que compondrán España, Portugal y Marruecos en un hecho sin precedentes. Cabe destacar que FIFA tiene pautado llevar a cabo el proceso de aprobación de las candidaturas el próximo año. Este movimiento inesperado deja abierto los interrogantes sobre cómo continuará el tema. “Más detalles va a dar la propia FIFA, pero es un hecho histórico y Conmebol está feliz. Lógicamente la organización dará más detalles. Saben lo que peleamos por ser sede, y lo logramos. Los detalles se darán en tiempo y forma como corresponde”, dijo Domínguez.

Chile también estaba involucrado inicialmente en este proceso por lograr la sede del 2030, pero finalmente quedó fuera del anuncio: “En realidad, originariamente, se hablaba solamente de dos países: Uruguay y Argentina. Después se amplió el Mundial de 32 a 48 y se agregó en ese contexto Paraguay. Y más tarde se unió Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, pero eso no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla también. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Nosotros podemos proponer y ellos son los que determinan cómo y qué”, detalló Domínguez.

El presidente de la federación paraguaya, Harrison, aseguró que los tres países involucrados “ya están clasificados” para la Copa del Mundo 2030 y detalló: “El evento se origina en Sudamérica con los juegos inaugurales en los tres países. Montevideo, Buenos Aires y Paraguay. Luego, se traslada a España, Portugal y Marruecos donde caigamos en los grupos. De hecho, las tres federaciones ya están clasificadas”.

Claudio Chiqui Tapia, de la AFA, aclaró que serán sede del Mundial “sin invertir nada” y expresó: “Las estructuras ya las tienen. En un momento difícil que vive todo, pero sobre todas las cosas nuestro país. Ponernos a trabajar cada uno con los mandatarios, nosotros con nuestro Ministro de Economía para que realice los trámites administrativos que tenemos que tener para cuando llegue el momento poder confirmar y ratificar que vamos a ser sede del Mundial 2030”.

En esta línea, Alejandro Domínguez detalló: “Hoy los Mundiales al ser tan grandes exigen muchísima inversión. En ese sentido hubiésemos estado inhibidos de este proyecto. No obstante, lo logramos, se va a comenzar el Mundial del 2030 en Uruguay, se va a inaugurar también en Argentina y Paraguay. Y de aquí vamos a Europa, donde se van a jugar los otros partidos y la final. Unimos tres continentes. Van a ser tres fiestas, vamos a encargarnos para que sean inolvidables. No hay ningún estadio que el Centenario (Uruguay) para el fútbol en el mundo, es el estadio más icónico y que está vigente. Se va a volver a jugar en Argentina que no tiene un Mundial desde el 78. Y por primera vez en la historia en el Paraguay. Esto es lo que se acordó”.

En relación a la posibilidad de organizar más partidos de ese certamen, Domínguez advirtió: “Por ahora no te voy a decir que no, pero lo que se acordó es esto”, en vinculación a los tres encuentros inaugurales

Harrison aclaró que ya mantuvo una comunicación con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, para sumar el apoyo del país en el tema: “Hay muchísimas necesidades, muchísimos cambios que se van a tener que realizar, muchísimas inversiones en infraestructura, en comunicaciones… Realmente es un libro de necesidades muy grandes la que se va a tener que tener y tenemos que estar a la altura para poder ser sedes. De hecho, esto está confirmado pero si no reunimos todas esas condiciones lo más probable es que no estemos posibilitados a llevar adelante esa candidatura. Ahora tenemos que ponernos a trabajar inmediatamente con el Gobierno, el presidente está al tanto de todo”.

Apenas se difundió la noticia por intermedio de los perfiles del mandatario de Conmebol, los países involucrados se expresaron sobre el suceso. “2030 Argentina, Uruguay y Paraguay inaugurarán el Mundial. Argentina jugará de local el primer partido de la fase de grupos del 2030 en su casa y con su gente. ¡Nos subimos a la fiesta mundialista!”, indicó la cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, también posteó en sus redes: “Nuestro país tendrá el orgullo de albergar el partido inaugural de Argentina en el 2030. ¡Nos unimos a esta celebración mundialista!”.

En Uruguay, fue el presidente del país Luis Lacalle Pou el primero en expresar su alegría: “¡Uruguayos campeones! 100 años después Uruguay y nuestro Centenario estarán el centro de las miradas del mundo para vivir la inauguración del Mundial Centenario 2030. Este reconocimiento hace justicia con aquellos pioneros que construyeron la historia del fútbol! Gracias!”. De este modo, se confirma que el Estadio Centenario de Montevideo, sede principal de la mayoría de los partidos de aquel primer Mundial de 1930, volverá a recibir el evento más importante del fútbol.

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, escribió en sus perfiles oficiales para celebrar la noticia: “El trabajo en equipo es el camino para concretar los grandes sueños y este es el de toda Sudamérica. ¡Muchas felicidades Alejandro Domínguez, Chiqui Tapia e Ignacio Alonso”.

“¡Orgullosos de que el Mundial de Fútbol 2030 comience en Argentina! Junto a Paraguay y Uruguay seremos sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario. Este logro es el resultado de un trabajo en equipo que comenzó con el exitoso Mundial Sub-20 que organizamos junto a la AFA. ¡Gracias por hacerlo posible!”, escribió el ministro de Economía de Argentina Sergio Massa.

(Infobae)