La comunidad de Purmamarca es una de las más perjudicadas por los cortes de ruta

Una de las localidades que se ve afectada por los cortes de rutas es Purmamarca, estas medidas les esta causando mucho perjuicio entre estos el económico, porque prácticamente ya no tienen como subsistir como es el caso de los artesanos que se encontraban frente a la iglesia.

Quien se encuentra tratando de dialogar con algunas comunidades que participan de los cortes es el electo intendente de esa localidad, Humberto López, quien destacó que algunos planteos que realizan es entendibles, como es el caso del agua y los servicios.

Pero a la vez hizo notar de detrás de estos cortes existen otros trasfondos y que perjudica mucho a los propios habitantes de esa zona muy visitada por los turistas de todos los puntos del país y del exterior también.

Ya hubo algunas denuncias de los propios habitantes perjudicados que en los cortes, no solamente están integrantes de las comunidades, si no también personas que no son del lugar con la clara intención de no se llegue a ningún acuerdo con el Gobierno.

En este sentido el intendente electo de Purmamarca Humberto López comentó, “sé que están haciendo algunos amparos y presentaciones judiciales en defensa de los derechos, porque corresponde y es un delito el corte de la ruta nacional, más allá que sabemos que desde nación no actúan y desde luego seguramente vamos a tener reuniones estos días para dialogar y buscar una solución para el problema”.

Luego continuo, “yo me reuní con algunas de ellas y plantean cuestiones que son atendibles como ser el tema del agua y servicios, pero también otras que no están con la actitud de dialogar, así que esperamos seguir apostando al diálogo para resolver el conflicto”.

A su vez mencionó, “son más de 300 comunidades de la provincia y están las actas de las 130 comunidades que han participado de las comisiones, pero todavía hay algunos que aducen que no fueron invitados, de todas maneras, les explicamos con los constituyentes cada artículo que se ha reformado, así que espero que se concienticen hay algunos que les cayó bien y seguramente trataran de hacer conocer a las comunidades la propuesta porque constitucionalmente no se puede derogar la misma y ellos lo saben, espero que no sea otra la intención, así que vamos a seguir dialogando”.

Referido a los cortes en Purmamarca remarcó, “hoy empezaron con los cortes definitivos hasta que caiga la reforma, pero como digo si hay otro trasfondo detrás de esto y no es el problema que a ellos les aqueja, esto nos re preocupa a nosotros así que vamos a seguir dialogando para buscar un canal y no perjudicar al resto, porque la situación es crítica para el turismo, ya lo menciono el gobierno y la perdida que está teniendo desde el feriado largo e incluso hay provincias que ya inician el periodo de vacaciones y acá en Jujuy que está pronto a iniciarse, había muchas reservas así que vamos a ver qué pasa pero invitándolos al dialogo para buscar una solución”.

Para finalizar expresó, “nosotros los invitamos al dialogo mediante notas como ellos querían y como respuesta recibimos que no iban a dialogar, que lo consultarían con el resto de las comunidades, pero hasta ahora estamos esperando las misma, de todas maneras seguiremos insistiendo en el camino del dialogo porque es la solución para resolver los problemas no la violencia”.

