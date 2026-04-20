La Comisión de Salud abordó problemáticas del personal sanitario con representantes de ATSA y Capital Humano

En el Salón Presidente Raúl Alfonsín, la Comisión de Salud Pública mantuvo una reunión con la directora de Capital Humano, Florencia Forte Abed, y representantes de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), con el objetivo de abordar distintas problemáticas vinculadas al personal de salud de la provincia.

Entre los puntos planteados se mencionaron la provisión de uniformes, el servicio de transporte diferenciado y aspectos vinculados a ítems salariales por desempeño y al concepto de criticidad, cuya aplicación no alcanza a la totalidad de los trabajadores. En ese sentido, Forte Abed señaló: “Son temas que nosotros ya estamos trabajando desde el Ministerio y ellos plantean la necesidad de reforzarlo y de tener acompañamiento de la Comisión de Salud para poder finalizar la gestión”.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Omar Gutiérrez, explicó: “Los temas que plantearon no pasan por lo legislativo, son cosas que nosotros no decidimos desde acá, pero sí mantenemos siempre un diálogo con ellos y con los demás gremios, porque hay problemáticas en las cuales consideramos que hay que apoyarlos, que hay que tratar de hacer fuerza en conjunto porque afectan a los trabajadores de la sanidad”.

Finalmente, se informó que algunos de los requerimientos, como los vinculados al transporte y a la provisión de uniformes, ya se encuentran en tratamiento, mientras que otros, relacionados con la política salarial, requieren la intervención de distintas áreas del Poder Ejecutivo para su resolución.