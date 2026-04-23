La Comisión de Obras Públicas definió su agenda parlamentaria y prioriza el estado de las rutas

La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura se reunió en el salón Pilar Bermúdez y avanzó en el análisis de proyectos vinculados a la infraestructura vial, con especial foco en rutas provinciales y nacionales. En ese marco, se resolvió convocar a autoridades de Vialidad Provincial y Nacional para que brinden informes técnicos que permitan destrabar iniciativas en tratamiento.

Luego de la reunión, la diputada Noemi Isasmendi, presidenta de la Comisión, explicó que el encuentro estuvo centrado en tomar conocimiento de los trece proyectos que están en la comisión y destacó la prioridad de aquellos relacionados con la red vial. En ese sentido, señaló: Se ha definido particularmente respecto a los proyectos que hoy tienen mucha relevancia, que son los vinculados a las rutas provinciales y nacionales, cursar la invitación a los funcionarios de ambas reparticiones, para que nos acerquen los informes y las opiniones que consideren necesarias para que estos proyectos puedan avanzar.

La legisladora remarcó que existe una preocupación muy grande en torno a la situación de las rutas y a los avances en la transferencia de competencias desde Nación hacia las provincias. Queremos conocer puntualmente cuáles son esos avances, y desde la ley ver qué otro antecedente podemos aportar para poder aprobarlos, porque creo que es una preocupación que nos atraviesa, no solamente a la provincia, sino a todo el país, afirmó.

Asimismo, indicó que el tema ya fue planteado en el ámbito del Parlamento del Norte Grande, donde sacamos varias declaraciones al respecto, y subrayó la importancia de continuar impulsando definiciones concretas.

Durante la reunión también se abordaron pedidos de informes sobre distintos expedientes. Nos parecen necesarios para poder ir tomando sustanciación, darle contenido y después aprobarlos, sostuvo.

En cuanto a la dinámica de trabajo, Isasmendi anticipó que la Comisión buscará sostener una agenda articulada con organismos públicos y actores del sector privado. Lo que pretendemos es tener un acercamiento con los distintos funcionarios de las áreas pertinentes, y además trabajar con los colegios y con las cámaras, explicó. Y agregó: Nos parece muy importante saber qué es lo que están planificando y avanzar en forma más colaborativa, ver desde la Legislatura qué podemos aportar, también desde el marco legal.

Finalmente, confirmó que ya se definió una primera convocatoria: Hemos establecido la invitación para los directores de Vialidad Nacional en la provincia. Vamos a ver la respuesta y avanzar sobre ese tema.