Legislatura: La Comisión de Obras Públicas analizó reclamos por tarifas, rutas y mantenimiento escolar

En el Salón Pilar Bermúdez, la Comisión de Obras y Servicios Públicos, presidida por la diputada Noemí Isasmendi, se reunió para tratar distintos temas vinculados a servicios públicos, infraestructura vial y mantenimiento de establecimientos educativos.

Uno de los principales puntos analizados fue la presentación realizada por vecinos de las localidades de Libertador General San Martín, Caimancito, Fraile Pintado, Yuto y Santa Clara, quienes acercaron cerca de tres mil firmas solicitando la intervención de la Comisión ante la SuSePu por la preocupación generalizada en torno a las tarifas de los servicios públicos.

Al respecto, Isasmendi explicó que la Comisión resolvió dar intervención no solamente a la SuSePu, sino también a la Secretaría de Energía de la Nación, a la Secretaría de Energía de la Provincia y a EJESA, empresa prestadora del servicio eléctrico, con el objetivo de recabar información y profundizar el análisis de la situación tarifaria.

De igual manera, indicó que se aprobaron pedidos de informes relacionados con los cuadros tarifarios de energía eléctrica y agua potable. También, uno vinculado a la planificación hídrica para el período estival, ante la preocupación por los cortes de agua que suelen registrarse durante épocas de mayor demanda.

Asimismo, la legisladora remarcó que la Comisión trató pedidos relacionados con reparaciones y mantenimiento de establecimientos educativos de Perico, Humahuaca y San Salvador, por lo que se solicitará al Ministerio de Educación información sobre las obras previstas y las tareas de mantenimiento programadas para esos edificios escolares.

Por otra parte, Isasmendi remarcó la necesidad de que autoridades de Vialidad Nacional y Vialidad Provincial concurran a la Legislatura para informar sobre el estado de las rutas nacionales y provinciales, así como sobre los alcances del convenio firmado entre Nación y Provincia para la reparación de tramos viales.