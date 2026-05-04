La Comisión de Cultura y Turismo fortalece el análisis de leyes patrimoniales en Jujuy

La Comisión de Cultura y Turismo de la Legislatura de Jujuy desarrolló una reunión de trabajo en el Salón Marcos Paz con la presencia del director provincial de Patrimonio, Sebastián Pasin, con el objetivo de fortalecer el análisis de los proyectos de ley vinculados a declaratorias de patrimonio.

Durante el encuentro se abordaron criterios técnicos para la formulación de iniciativas legislativas, en particular los procedimientos y fundamentos requeridos para declarar bienes como patrimonio.

La presidenta de la comisión, Mariela Del Valle Ortiz, señaló que el objetivo del encuentro fue contar con herramientas y criterios que permitan analizar los proyectos con una mirada específica en la materia. Recordó que la Dirección de Patrimonio, dependiente de la Secretaría de Cultura, es el organismo que regula la temática en la provincia a través de la ley vigente.

La legisladora indicó que las leyes que declaran patrimonio requieren un estudio riguroso y fundamentos sólidos, que den cuenta del valor del bien —material, inmaterial o vivo— y de la línea de tiempo en la que se ha venido conservando. Detalló que entre los proyectos en análisis se encuentran iniciativas vinculadas a la textilería jujeña, al patrimonio arqueológico y al Festival de El Huancar, “que cuenta con una extensa trayectoria en Abra Pampa”.

Por su parte, Sebastián Pasin explicó que el intercambio se centró en el modo de proceder ante una declaración de patrimonio y en la composición de las fundamentaciones de un proyecto de ley. Indicó que la comisión elaboró cuatro iniciativas vinculadas principalmente al patrimonio inmaterial, que fueron remitidas al Ministerio para su posterior llegada a la Dirección y la correspondiente opinión técnica.

El funcionario precisó que el organismo se encuentra a la espera de recibir los proyectos para profundizar el análisis de su redacción y emitir una opinión. Mencionó además la iniciativa que la Dirección desarrolla junto con el CFI y la Universidad Nacional de Jujuy, “un nuevo proyecto sobre saberes gastronómicos tradicionales”.