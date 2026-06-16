La Comisión de Asuntos Sociales avanzó con el tratamiento de la Ley de Juventudes y proyectos previsionales

La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura se reunió en el Salón Dr. Manuel Padilla y dejó encaminados para despacho el proyecto de Ley de Juventudes y la iniciativa destinada a personas próximas a jubilarse, que podrían ser tratados en la próxima reunión.

Al concluir la reunión, la presidenta de la comisión, diputada María Laura Tomé Gámez, informó además que distintos gremios, instituciones y organismos impulsan la elaboración de un proyecto con una perspectiva previsional, complementario a la propuesta actualmente en estudio, la cual está orientada a los aspectos sociales y emocionales que atraviesan quienes se encuentran próximos a acceder a la jubilación.

La Comisión emitió despacho favorable para diversos proyectos de declaración de interés, entre ellos la creación y funcionamiento de la primera escuela de fútbol para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), perteneciente a la Fundación Inti Huara; la realización del 6.º Festival Tango y Pacha; la labor de la Granja Familiar Educativa Don Felipe; y la expresión de beneplácito por el galardón obtenido por el arquitecto Víctor Alfonso Montañez, distinguido por la World Architecture Community por su proyecto Centro de Interpretación Natural. Asimismo, continuaron con el análisis de expedientes que ya cuentan con estado parlamentario.

Por otra parte, Tomé Gámez indicó que uno de los temas abordados durante la reunión fue la búsqueda de mecanismos para optimizar el funcionamiento de la comisión. En ese marco, se acordó impulsar una propuesta para que las reuniones puedan ser transmitidas en vivo, con el objetivo de fortalecer la transparencia de la tarea legislativa.

Por último, la presidenta de la Comisión adelantó que la agenda de la próxima reunión estará centrada en el tratamiento de proyectos que ingresaron durante las primeras sesiones del período legislativo.