La Comisión de Asuntos Institucionales: Emitió despacho favorable para cubrir cargos clave en el MPA

La Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura de Jujuy emitió despacho favorable para la designación de dos Agentes Fiscales de Investigación Penal Preparatoria en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En una reunión presidida por la diputada Gisel Bravo, se realizaron las entrevistas a los dos candidatos propuestos para cubrir esos cargos: los abogados Martín Andrés La Villa y Rodrigo Matías Guevara.

La presidenta de la comisión señaló que ambos postulantes ya habían superado la instancia del Tribunal Evaluador, por lo que la reunión tuvo por objeto cumplir con las entrevistas previas al acuerdo legislativo para su designación. En ese marco, informó que se solicitó la convocatoria a una Sesión Especial para el tratamiento de los dos pliegos.

Bravo destacó la trayectoria de ambos candidatos: uno de ellos se desempeñó en el MPA en la jurisdicción de Perico, mientras que el otro transitó por el MPA y luego por el Ministerio Público de la Defensa (MPD). «Los dos cuentan con mucha experiencia en la tarea, por lo que seguramente van a poder desempeñar de la mejor manera su labor», afirmó la legisladora.