La clase media activa el «modo supervivencia»: menos visitas al súper, envases más chicos y «promo dependencia»

Con hábitos más calculados y una búsqueda constante de precios bajos, las compañías revisan estrategias para no perder terreno frente al nuevo perfil.

Este primer semestre de 2026, al que le faltan pocas semanas para finalizar, plantea una paradoja que desvela a analistas y empresarios por igual: mientras algunos indicadores macroeconómicos marcan una recuperación, la realidad en las cajas de los supermercados y comercios de barrio muestra un escenario sin señales de despegue.

El bolsillo de los argentinos sigue una lógica defensiva, donde la planificación extrema y la eficiencia son las únicas herramientas para estirar el presupuesto.

Según el último informe «Consumer Insights» de la consultora «Worldpanel by Numerator» (ex Kantar Worldpanel), al que tuvo acceso iProfesional, el consumo masivo cerró el primer trimestre del año con un retroceso del 1,5% interanual. Aunque la caída es menor a la registrada en 2025, el mercado sigue fragmentado y el optimismo se enfrió.

El fin de la «clase media tranquila«

La radiografía actual muestra un consumidor estresado financieramente.

Hoy, 3 de cada 10 hogares manifiestan dificultades críticas para llegar a fin de mes. El segmento de quienes declaran que el sueldo apenas les alcanza para lo esencial saltó del 29% al 36% en apenas un año, mientras que quienes lograban controlar sus gastos sin mayores limitaciones cayeron del 46% al 38%.

Esta tensión erosiona las expectativas a futuro: hace 12 meses, casi la mitad de los argentinos (48%) esperaba una mejora en sus cuentas; hoy, solo el 31% mantiene esa esperanza.

La realidad es que el crecimiento económico se concentró en sectores puntuales que aún no «derraman» al consumo masivo, mientras los gastos inelásticos como «transporte, vivienda y servicios» ganaron peso en la torta del gasto familiar.

La nueva lógica de las compras

Para sostener el consumo, los hogares modificaron drásticamente su comportamiento. La estrategia principal fue «espaciar las visitas»: la frecuencia de compra cayó un 5,4% en el primer trimestre, y el comprador ya no pasea por las góndolas; va con un objetivo claro para evitar gastos tentación.

En este contexto, los canales de cercanía, autoservicios y farmacias superaron niveles históricos de participación.

El canal moderno (hiper y supermercados) enfrenta un desafío estructural: hoy es «promo-dependiente». Sin las ofertas agresivas, el volumen del canal moderno caería casi un 11%.

En cambio, en los autoservicios independientes, el crecimiento del volumen (+7,4%) no depende exclusivamente de la promoción, sino de la practicidad y el control del gasto diario.

Por otro lado, el «e-commerce» continúa su consolidación con la llegada de 860.000 nuevos compradores reemplazando incluso misiones de compra que antes pertenecían al canal mayorista.

El auge de los formatos pequeños y las marcas «Economy»

Para cuidar el denominado «out of pocket» (desembolso total por compra), los argentinos se volcaron a formatos pequeños y medianos, que crecieron un 2% en volumen.

Por el contrario, los envases grandes y extra grandes, que tradicionalmente ofrecen un mejor precio por unidad pero requieren una inversión inicial mayor, se desplomaron un 8,2% y 6,8% respectivamente.

En cuanto a las marcas, las ganadoras del escenario actual son las del segmento «Economy», con un crecimiento del 2,1%.

Las marcas «Premium» retrocedieron un 2,6% y las «Mainstream», un 1,5%, profundizando una tendencia de años anteriores donde el consumidor resigna «aspiracionalidad» por funcionalidad.

Una Argentina de dos velocidades

El mapa del consumo no es uniforme. Mientras que en el AMBA la retracción es más evidente, en la región central del país el 67% de las categorías logran «senderos de crecimiento».

Esta fragmentación obliga a las empresas a tener estrategias regionales muy diferenciadas.

A pesar de los ajustes, el consumidor se niega a abandonar ciertos momentos de gratificación. Es lo que Maricel Masut, Directora de Worldpanel by Numerator, define como el «piso operativo de la canasta».

Los productos básicos se ajustan al máximo para liberar margen para categorías vinculadas a la «indulgencia, el autocuidado y la salud», que crecen por encima del promedio.

Por ejemplo, el gasto en alimentos saludables aumentó un 42% y el de snacks salados un 36% en hogares que buscan compensar la crisis con pequeños «gustos» en casa.

Incluso eventos estacionales como el Mundial de fútbol se convierten en un oasis: se espera que los hogares aumenten un 7% su gasto en comidas y bebidas durante esas semanas, aunque con una altísima predisposición al «switching» (pases) de marcas para aprovechar cada peso.

(iprofesional)