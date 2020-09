La Chilindrina contó cuánto le pagaban por actuar en El Chavo del 8

La actriz que interpretaba a la Chilindrina contó lo poco que le pagan por trabajar en la exitosa serie que fue furor en la década del ’70.

María Antonieta de las Nieves fue una actriz muy popular por su papel en El Chavo del 8, que se producía por Televisa. En una entrevista con el medio Un Nuevo día, la actriz dio a conocer la “miserable” cifra que cobraba por interpretar el personaje de La Chilindrina. Es importante saber que la serie era una de las más exitosas en aquel momento. Gracias a su éxito estuvo al aire casi una década: desde 1971 hasta 1980.

En su última entrevista, la actriz contó que le pagaban 100 pesos mexicanos por semana, y que por las repeticiones también le pagaron pero no fue lo que esperaba: “Televisa lo explotaba, a nosotros nos daban una milésima parte de lo que ganamos cuando hicimos el programa. A mi me daban 150 pesos por mes. No es nada”.

A modo de broma, la actriz dijo que “era millonaria” y que el dinero que logró ganar a lo largo de su carrera fue en base a su esfuerzo y presentaciones alrededor del mundo. En la entrevista también aclaró por qué renunció: “Dejé el programa porque Roberto ya no quería hacer al ‘Chavo’ y yo no quería cambiar al personaje de La Chilindrina por el de ‘Marujita’. Digo, ‘Marujita’, la gente a lo mejor no se daba cuenta o, se le parecía simpático el personaje, pero era una prostituta disfrazada”.

Semanas atrás, “La Chilindrina” en otra nota del mismo medio mexicano, la actriz detalló cómo fue el momento en el que se enteró que el programa no saldría nunca más al aire. “Chespirito quiso terminar con El Chavo. Teníamos varios sketches en el programa y el estelar era ese. Una semana no se hizo y nadie dijo nada. A la semana siguiente tampoco hubo y cuando le pregunté me dijo que ya nunca más iba a salir”, comentó.

(La100.com)