La CGT se moviliza a Tribunales para judicializar y frenar la reforma laboral

La centra obrera se movilizará a Plaza Lavalle para acompañar la presentación judicial contra la ley impulsada por el Gobierno.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizará este lunes hacia el Palacio de Tribunales para acompañar la presentación judicial contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, recientemente aprobada por el Congreso. La central obrera convocó a concentrarse en Plaza Lavalle con el objetivo de respaldar el amparo que busca cuestionar distintos artículos de la norma.

La decisión fue tomada por la conducción cegetista luego de intensas discusiones internas sobre la estrategia frente a la nueva legislación. Finalmente, el sector mayoritario optó por avanzar por la vía judicial para intentar frenar o modificar aspectos de la reforma, mientras algunos dirigentes también impulsaban medidas de fuerza más contundentes.

Desde la CGT sostienen que la reforma afecta derechos laborales históricos y modifica el equilibrio entre trabajadores y empleadores. La movilización busca visibilizar el rechazo sindical y respaldar la impugnación legal contra la ley, considerada por el Gobierno como una de las principales transformaciones del mercado laboral en décadas.

Los puntos clave de la reforma laboral que convirtió en ley el Senado

Nueva base para las indemnizaciones. Se fija un tope basado en el salario promedio registrado y se excluyen del cálculo el aguinaldo, las vacaciones, y los premios y conceptos no habituales.

Pago en cuotas de juicios laborales. Las empresas grandes podrán abonar en hasta 6 cuotas, mientras que las pymes podrán hacerlo en hasta 12 pagos.

Creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) obligatorio, que contempla un aporte mensual del 1% de la masa salarial para grandes empresas y del 2,5% para las pymes. La consultora Outlier remarcó que se trata de un fondo alternativo a la indemnización por antigüedad y que la elección «depende de lo pactado por convenio colectivo». «Esto ajusta la propuesta hacia un mecanismo negociado entre sindicatos y empleadores y no automático, convirtiéndose en otra concesión para los sindicatos», profundizó la entidad.

Vacaciones más flexibles. La norma habilita al empleador a fraccionar las vacaciones en períodos de siete días.

Esquema de remuneraciones para casos de enfermedad voluntaria (por ejemplo, lesiones por actividades deportivas) que fija compensaciones del 50% por entre tres y seis meses. Para las enfermedades no voluntarias el pago será del 75% del salario básico durante los mismos plazos.

Erradicación de la Ley de Teletrabajo.

Recaídas por enfermedades crónicas. La licencia solo se renovará si pasan más de 2 años entre episodios.

Banco de horas, que permite compensar horas extra con francos o menos jornada. Debe respetar el tope semanal legal, con un mínimo de descanso de 12 hs entre jornadas y 35 hs de descanso semanal.

Negociación salarial por empresa y limitación del derecho a huelga. Los acuerdos por empresa estarán por encima de los acuerdos sectoriales tradicionales. Por otra parte, se exigirá mantener al menos el 75% del servicio en huelgas en sectores como: telecomunicaciones, comercio, educación (excepto universidades), aeronáutica, servicios portuarios, entre otros. Para las fuerzas de seguridad se prohíbe directamente el derecho a huelga.

Las asambleas en el lugar de trabajo requerirán autorización del empleador.