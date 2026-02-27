La CGT Regional Jujuy recibió a miembros de la Mesa Nacional de Barrios Populares

En la jornada de ayer, la CGT Regional Jujuy se reunió con integrantes de la Mesa Nacional de Barrios Populares para analizar la crítica situación que atraviesan los sectores más vulnerables tras el desmantelamiento de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SSISU).

El encuentro se realizó en la sede del sindicato de Judiciales y contó con la participación de Freddy Berdeja (Judiciales), Ariel Vargas (ATRAAC), Julio Ramírez (UTA), Jairo Ibarra (AOMA), Aníbal Arena (SMATA) y Ramón Neyra (UOCRA). Por la Mesa Nacional asistieron Marcelo Cabero, Omar Calizaya y Daniela Jaled. También participó de la reunión Juan Angelo, coordinador regional de la SSISU en Jujuy.

Durante la reunión, los referentes de la Mesa expusieron el grave impacto que afecta a más de 5 millones de personas en todo el país por la paralización de las políticas de integración socio urbana. Explicaron que la SSISU, creada por Ley N° 27.453, tenía a su cargo la urbanización de barrios populares inscriptos en el RENABAP. Su desmantelamiento dejó 628 obras paralizadas, 20.000 lotes con servicios pendientes y 300 trabajadores técnicos en riesgo de despido.

En ese marco, Juan Angelo relató la incertidumbre que viven los trabajadores técnicos de la SSISU ante la posibilidad de perder sus fuentes laborales.

Apoyo gremial y creación de la Mesa del Hábitat

Los gremialistas manifestaron su adhesión al reclamo y destacaron la urgencia de sostener las fuentes de trabajo. En ese sentido, Ramón Neyra (UOCRA) alertó sobre la pérdida de numerosos puestos de trabajo de obreros de la construcción debido a la paralización de las obras.

Como resultado del encuentro, acordaron conformar la Mesa del Hábitat, un espacio plural que convocará a organizaciones sociales, gremios, cooperativas, colegios profesionales y el Estado para diagnosticar la realidad habitacional de la provincia y promover soluciones sostenibles.

«La urbanización de barrios populares no es un gasto, es una inversión en derechos humanos», señalaron desde la Mesa Nacional.

La CGT Regional Jujuy ratificó su compromiso de participar en la Mesa del Hábitat y acompañar las gestiones para garantizar la continuidad de las políticas de integración socio urbana y la protección del empleo.