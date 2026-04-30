La CGT marcha por el Día del Trabajador: Manifestantes ya están en Plaza de Mayo

La central obrera se concentra en la previa del Día del Trabajador con un acto en el que hablarán sus principales dirigentes y se difundirá un documento con reclamos por la política económica y la reforma laboral.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se concentra este jueves en Plaza de Mayo en la antesala del Día del Trabajador, en una jornada que apunta a visibilizar el descontento sindical, fijar postura frente a la política económica y rechazar la reforma laboral. La concentración comenzó pasado el mediodía.

En el escenario central tomarán la palabra los tres referentes del triunvirato cegetista, Jorge Sola, Cristian Gerónimo y Octavio Argüello, y que posteriormente se dará lectura a un documento que reunirá los principales reclamos dirigidos al Gobierno.

Noticia en desarrollo…