La capital jujeña reafirma su compromiso con la paz y se une a iniciativa global contra la guerra

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del intendente Raúl “Chuli” Jorge, manifestó su plena adhesión al Llamamiento Conjunto por la Paz emitido por la organización internacional Mayors for Peace, reafirmando el compromiso de la capital jujeña con la construcción de un mundo más justo, pacífico y libre de armas nucleares.

El documento, firmado por el presidente de la organización y alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, y por el vicepresidente y alcalde de Nagasaki, Shiro Suzuki, advierte sobre la compleja situación de seguridad internacional y convoca a los países involucrados en conflictos armados a implementar de manera urgente un alto el fuego, restablecer el diálogo diplomático y respetar el derecho internacional.

En este contexto, el intendente Jorge expresó el acompañamiento institucional de la ciudad al mensaje de los alcaldes del mundo, señalando que, “San Salvador de Jujuy es y quiere seguir siendo una ciudad comprometida con la paz, el diálogo entre los pueblos y la convivencia pacífica. Por ello adherimos plenamente al llamamiento de Mayors for Peace y a su convocatoria a que los conflictos internacionales se resuelvan mediante la diplomacia y el entendimiento”.

El pronunciamiento internacional señala que la actual situación mundial, atravesada por conflictos armados y tensiones geopolíticas, pone en riesgo la seguridad global y provoca graves consecuencias humanitarias, especialmente entre la población civil. Frente a ello, la red Mayors for Peace, integrada por más de 8.600 ciudades de 166 países y regiones, reafirma su compromiso de trabajar por un mundo libre de armas nucleares y por la consolidación de una paz duradera.

Desde el gobierno municipal destacaron que San Salvador de Jujuy mantiene una vocación histórica de promoción de la cultura de paz, impulsando actividades educativas, culturales y de concientización que promueven valores como el respeto, la solidaridad y el entendimiento entre las naciones.

Asimismo, se subrayó que la ciudad se suma al llamado global de los gobiernos locales que, desde distintos puntos del planeta, entienden que la paz es una construcción colectiva que debe defenderse todos los días.