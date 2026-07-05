La campaña gratuita de vacunación antirrábica recorrerá distintos barrios de la Capital

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de la campaña gratuita de vacunación antirrábica y registro de mascotas que se desarrollará durante la semana del lunes 6 al viernes 10 de julio en distintos sectores de la ciudad.
La campaña tiene como objetivo promover la tenencia responsable de animales de compañía, prevenir enfermedades y acercar estos servicios esenciales a los vecinos mediante puestos fijos y recorridos puerta a puerta.
Cronograma de atención
Alto Comedero (Puesto fijo)
Horario: de 10 a 16 horas
Lunes 6
- Barrio Gendarmería
- Mza. AP3, calles 293 y 295 (Polideportivo)
Martes 7
- Barrio Las Marías I
- Calle 331 N° 525
Miércoles 8
- Barrio Las Marías II
- Mza. A, Lote 14
Barrio San Francisco de Álava
Horario: de 9 a 13 y de 14 a 18 horas
Lunes 6
- Pan de Azúcar N° 974 (casi esquina Maíz Gordo)
Martes 7
- Cerro Labrado y Santa Victoria (Centro Vecinal)
Barrio General Arias – 73 Viviendas
Modalidad puerta a puerta
Horario: de 10 a 12 horas
Martes 7 y miércoles 8
- Pasaje 106
Barrio 6 de Marzo – Alto Comedero
Modalidad puerta a puerta
Horario: de 9 a 13 horas
Lunes 6
- Sector 63 Viviendas
- Calles Fray Reymundo Monfelli, Manuel Castellano y Juan Ruiz
Martes 7
- Sector 68 Viviendas
- Avenida Salvador Sargenti, José Torres, José María Gallardo y Eustaquio Flores
Miércoles 8
- Sector 68 Viviendas
- Calles Julián Vargas, Andrés Arroyo y José Porto
Barrio San Benito
Modalidad puerta a puerta
Horario: de 9 a 12.30 horas
Lunes 6
- Los Álamos hasta Las Violetas
- Los Almendros hasta El Bananal
Martes 7
- Las Violetas hasta Las Rosas
- Los Almendros hasta El Bananal
Miércoles 8
- Los Álamos hasta Las Violetas
- El Bananal hasta Fraile Pintado
Barrio Tupac Amaru
Lunes 6
- Mza. AP45, Lote 11 – 7.ª etapa
Martes 7
- Mza. AP3, Lote 19 – 3.ª etapa
Miércoles 8
- Mza. AP43, Lote 16 – 7.ª etapa
Jueves 9
- Mza. AP13, Lote 22 – 3.ª etapa
Viernes 10
- Mza. AP15, Lote 17 – 4.ª etapa
Otros barrios
Lunes 6
- Barrio Alto Gorriti: Río Bermejo y Guayana, de 14 a 18 horas.
Martes 7
- Barrio 25 de Mayo: Mza. AP8, Lote 3, de 14 a 18 horas.
Miércoles 8
- Barrio Santa Rosa: Calle Roso N° 78, de 10 a 14 horas.
- Barrio San Guillermo II: Mza. 13, Lote 6, de 15 a 18 horas.
Barrio Huaico
Horario: de 10 a 15 horas
Lunes 6
- Calle Viamontes
- Plaza Las Tres Fundaciones de Jujuy
Martes 7
- Avenida Bolivia y Tuyutí
- CAM Marcelino Musto
Barrio Alberdi
CIC Alberdi – Calle Alberro 705
La campaña se desarrollará del 6 al 18 de julio, de 9 a 12 horas.
Desde el municipio recordaron que la vacunación antirrábica es gratuita y constituye una medida fundamental para proteger la salud de las mascotas y de toda la comunidad. Asimismo, el registro de animales permite fortalecer las acciones de control y promoción de la tenencia responsable en los diferentes barrios de la ciudad