La campaña gratuita de vacunación antirrábica recorrerá distintos barrios de la Capital

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de la campaña gratuita de vacunación antirrábica y registro de mascotas que se desarrollará durante la semana del lunes 6 al viernes 10 de julio en distintos sectores de la ciudad.

La campaña tiene como objetivo promover la tenencia responsable de animales de compañía, prevenir enfermedades y acercar estos servicios esenciales a los vecinos mediante puestos fijos y recorridos puerta a puerta.

Cronograma de atención

Alto Comedero (Puesto fijo)

Horario: de 10 a 16 horas

Lunes 6

Barrio Gendarmería

Mza. AP3, calles 293 y 295 (Polideportivo)

Martes 7

Barrio Las Marías I

Calle 331 N° 525

Miércoles 8

Barrio Las Marías II

Mza. A, Lote 14

Barrio San Francisco de Álava

Horario: de 9 a 13 y de 14 a 18 horas

Lunes 6

Pan de Azúcar N° 974 (casi esquina Maíz Gordo)

Martes 7

Cerro Labrado y Santa Victoria (Centro Vecinal)

Barrio General Arias – 73 Viviendas

Modalidad puerta a puerta

Horario: de 10 a 12 horas

Martes 7 y miércoles 8

Pasaje 106

Barrio 6 de Marzo – Alto Comedero

Modalidad puerta a puerta

Horario: de 9 a 13 horas

Lunes 6

Sector 63 Viviendas

Calles Fray Reymundo Monfelli, Manuel Castellano y Juan Ruiz

Martes 7

Sector 68 Viviendas

Avenida Salvador Sargenti, José Torres, José María Gallardo y Eustaquio Flores

Miércoles 8

Sector 68 Viviendas

Calles Julián Vargas, Andrés Arroyo y José Porto

Barrio San Benito

Modalidad puerta a puerta

Horario: de 9 a 12.30 horas

Lunes 6

Los Álamos hasta Las Violetas

Los Almendros hasta El Bananal

Martes 7

Las Violetas hasta Las Rosas

Los Almendros hasta El Bananal

Miércoles 8

Los Álamos hasta Las Violetas

El Bananal hasta Fraile Pintado

Barrio Tupac Amaru

Lunes 6

Mza. AP45, Lote 11 – 7.ª etapa

Martes 7

Mza. AP3, Lote 19 – 3.ª etapa

Miércoles 8

Mza. AP43, Lote 16 – 7.ª etapa

Jueves 9

Mza. AP13, Lote 22 – 3.ª etapa

Viernes 10

Mza. AP15, Lote 17 – 4.ª etapa

Otros barrios

Lunes 6

Barrio Alto Gorriti: Río Bermejo y Guayana, de 14 a 18 horas.

Martes 7

Barrio 25 de Mayo: Mza. AP8, Lote 3, de 14 a 18 horas.

Miércoles 8

Barrio Santa Rosa: Calle Roso N° 78, de 10 a 14 horas.

Barrio San Guillermo II: Mza. 13, Lote 6, de 15 a 18 horas.

Barrio Huaico

Horario: de 10 a 15 horas

Lunes 6

Calle Viamontes

Plaza Las Tres Fundaciones de Jujuy

Martes 7

Avenida Bolivia y Tuyutí

CAM Marcelino Musto

Barrio Alberdi

CIC Alberdi – Calle Alberro 705

La campaña se desarrollará del 6 al 18 de julio, de 9 a 12 horas.

Desde el municipio recordaron que la vacunación antirrábica es gratuita y constituye una medida fundamental para proteger la salud de las mascotas y de toda la comunidad. Asimismo, el registro de animales permite fortalecer las acciones de control y promoción de la tenencia responsable en los diferentes barrios de la ciudad