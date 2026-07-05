La campaña gratuita de vacunación antirrábica recorrerá distintos barrios de la Capital

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La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de la campaña gratuita de vacunación antirrábica y registro de mascotas que se desarrollará durante la semana del lunes 6 al viernes 10 de julio en distintos sectores de la ciudad.

La campaña gratuita de vacunación antirrábica recorrerá distintos barrios de la Capital

La campaña tiene como objetivo promover la tenencia responsable de animales de compañía, prevenir enfermedades y acercar estos servicios esenciales a los vecinos mediante puestos fijos y recorridos puerta a puerta.

Cronograma de atención

Alto Comedero (Puesto fijo)

Horario: de 10 a 16 horas

Lunes 6

  • Barrio Gendarmería
  • Mza. AP3, calles 293 y 295 (Polideportivo)

Martes 7

  • Barrio Las Marías I
  • Calle 331 N° 525

Miércoles 8

  • Barrio Las Marías II
  • Mza. A, Lote 14

Barrio San Francisco de Álava

Horario: de 9 a 13 y de 14 a 18 horas

Lunes 6

  • Pan de Azúcar N° 974 (casi esquina Maíz Gordo)

Martes 7

  • Cerro Labrado y Santa Victoria (Centro Vecinal)

Barrio General Arias – 73 Viviendas

Modalidad puerta a puerta
Horario: de 10 a 12 horas

Martes 7 y miércoles 8

  • Pasaje 106

Barrio 6 de Marzo – Alto Comedero

Modalidad puerta a puerta
Horario: de 9 a 13 horas

Lunes 6

  • Sector 63 Viviendas
  • Calles Fray Reymundo Monfelli, Manuel Castellano y Juan Ruiz

Martes 7

  • Sector 68 Viviendas
  • Avenida Salvador Sargenti, José Torres, José María Gallardo y Eustaquio Flores

Miércoles 8

  • Sector 68 Viviendas
  • Calles Julián Vargas, Andrés Arroyo y José Porto

Barrio San Benito

Modalidad puerta a puerta
Horario: de 9 a 12.30 horas

Lunes 6

  • Los Álamos hasta Las Violetas
  • Los Almendros hasta El Bananal

Martes 7

  • Las Violetas hasta Las Rosas
  • Los Almendros hasta El Bananal

Miércoles 8

  • Los Álamos hasta Las Violetas
  • El Bananal hasta Fraile Pintado

Barrio Tupac Amaru

Lunes 6

  • Mza. AP45, Lote 11 – 7.ª etapa

Martes 7

  • Mza. AP3, Lote 19 – 3.ª etapa

Miércoles 8

  • Mza. AP43, Lote 16 – 7.ª etapa

Jueves 9

  • Mza. AP13, Lote 22 – 3.ª etapa

Viernes 10

  • Mza. AP15, Lote 17 – 4.ª etapa

Otros barrios

Lunes 6

  • Barrio Alto Gorriti: Río Bermejo y Guayana, de 14 a 18 horas.

Martes 7

  • Barrio 25 de Mayo: Mza. AP8, Lote 3, de 14 a 18 horas.

Miércoles 8

  • Barrio Santa Rosa: Calle Roso N° 78, de 10 a 14 horas.
  • Barrio San Guillermo II: Mza. 13, Lote 6, de 15 a 18 horas.

Barrio Huaico

Horario: de 10 a 15 horas

Lunes 6

  • Calle Viamontes
  • Plaza Las Tres Fundaciones de Jujuy

Martes 7

  • Avenida Bolivia y Tuyutí
  • CAM Marcelino Musto

Barrio Alberdi

CIC Alberdi – Calle Alberro 705

La campaña se desarrollará del 6 al 18 de julio, de 9 a 12 horas.

Desde el municipio recordaron que la vacunación antirrábica es gratuita y constituye una medida fundamental para proteger la salud de las mascotas y de toda la comunidad. Asimismo, el registro de animales permite fortalecer las acciones de control y promoción de la tenencia responsable en los diferentes barrios de la ciudad

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