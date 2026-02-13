La Cámara de Diputados también aprobó el tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Luego de la aprobación del Régimen Penal Juvenil, el Gobierno consiguió por amplia mayoría la aprobación del acuerdo con la ayuda de bloques aliados del oficialismo.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un paso que habilita la reducción de aranceles en más del 90% de las exportaciones del bloque sudamericano y disminuye trabas para el ingreso de productos industriales europeos.

El proyecto fue sumado al temario de sesiones extraordinarias tras la firma del convenio, concretada el 17 de enero en Asunción, en un acto del que participó el presidente Javier Milei.

El oficialismo reunió el respaldo de su bancada libertaria y sumó apoyos de la UCR, el PRO, Innovación Federal, Unidos e incluso de un sector del peronismo para alcanzar la aprobación.

El texto del acuerdo, que supera las 5.000 páginas y fue traducido a distintos idiomas, busca ratificar en el plano legislativo el compromiso que elimina gravámenes para la gran mayoría de las exportaciones del Mercosur y flexibiliza el acceso de bienes industriales y tecnológicos provenientes de Europa.

La firma del tratado tuvo lugar en la capital paraguaya, país que ejerce la presidencia pro tempore del bloque regional. En la ceremonia estuvieron presentes Milei, el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, y el de Uruguay, Yamandú Orsi, mientras que el presidente de Brasil, Lula da Silva, no asistió.

De todos modos, el acuerdo aún no puede entrar en vigencia. El Parlamento Europeo resolvió solicitar la revisión del texto por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberá analizar sus implicancias antes de autorizar su implementación.

Ese procedimiento podría extenderse durante varios meses e incluso hasta dos años. Sin embargo, también se evalúa la posibilidad de que la Comisión Europea lo aplique de manera provisoria mientras se aguarda el dictamen definitivo del tribunal.

Durante el debate, el diputado Jaime Quiroga, de Producción y Trabajo, sostuvo que el tratado generará oportunidades para quienes produzcan y exporten, al abrir un acceso preferencial al mercado europeo, en especial para las economías regionales como la de San Juan.

En la misma línea, Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, defendió la iniciativa al considerarla una política de Estado que permite proyectar la apertura hacia un mercado de más de 500 millones de consumidores.

