La bronca de Julieta Prandi tras un fallo por sus hijos

Le rechazaron el pedido de interrupción del régimen de comunicación de los dos niños con su padre. Afirmó que los chicos no lo quieren ver. “Podría estar muerta”, advirtió.

Prandi había pedido al juzgado que se interrumpa el régimen de comunicación que tienen sus dos hijos varones de 9 y 4 años con su padre, Claudio Contardi, de quien está divorciada.

Sin embargo, el juez rechazó el pedido, lo que generó la reacción de la conductora de La 100.

El pedido se debió a que relató que a mediados de febrero su ex pareja había dejado a los niños en la vereda de su casa cuando le correspondía la guarda. Según su relato, tocó el timbre, avisó que los dejaba y se retiró.

“Que se metan con mis hijos, que los usen de rehenes y que los abandonen en la vereda… Es demasiado”.

Tras la medida judicial en su contra, lamentó en Implacables: “Hoy los tengo conmigo, pero nada quita que venga a la puerta de mi casa, me cague a trompadas y me saque a los chicos, porque el juez y la Justicia lo están avalando. Espero que este fin de semana no tengamos noticias desagradables”.

Además, afirmó que su hijo más grande “no quiere saber nada” con ver a su papá.

Y lanzó: “No sé que más tiene que pasar, si no fuese famosa y no tuviese a Ana Rosenfeld que hace visible mi caso, yo podría estar muerta. Es de un grado de violencia absoluta y de una negligencia gravísima

Prandi había detallado la situación previamente a Teleshow: “He tenido que tolerar que mis hijos estén obligados a mentirme. Los chicos han soportado que en la casa del padre me digan ‘la putita’ y ‘la tilinga’. ¡Todo lo que pasa es de película! Aguanté que me maltrate a mi, que me robe, que me engañe y que me desprecie, pero ya con mis hijos, ¡no!”.

La modelo se casó con Contardi en 2011 y se divorció en noviembre de 2019.

“Estamos hartas de ver en televisión casos de mujeres que, la que se salva, aparece toda golpeada. Yo fui amenazada de muerte, pasé todo tipo de violencia, y mis hijos fueron testigos. Ya me cansé de denunciar y que miren para otro lado”, cerró.

(Cadena3)