La Bombonera fue elegido como el mejor estadio del mundo

La revista internacional 442 armó una lista con las mejores canchas basándose en “la estética, atmósfera e historia”.

La revista inglesa Four Four Two ha publicado su ranking anual de los mejores estadios del mundo, y La Bombonera, casa del Boca Juniors, se ha coronado como el número uno. La revista basa su selección en “la estética, atmósfera e historia” de cada estadio.

La Bombonera es un estadio icónico conocido por su ambiente vibrante y la pasión de sus hinchas. Es uno de los destinos turísticos más populares de Buenos Aires, con muchos visitantes deseosos de experimentar un partido en este estadio único.

El ranking de Four Four Two incluye estadios de renombre mundial como el Maracaná en Brasil, el Westfalstadion en Alemania (sede del Borussia Dortmund), el Santiago Bernabéu del Real Madrid, el San Siro de Milán (compartido por el Inter y el AC Milan), el Camp Nou del Barcelona y el Estadio Azteca de México.

El otro estadio argentino en la lista es el Monumental, hogar del River Plate, que ocupa el octavo lugar. El Monumental fue sede de la final de la Copa Libertadores en 2024 y es la casa de la Selección argentina.

La lista completa de los 30 mejores estadios del mundo según Four Four Two:

1. La Bombonera (Argentina)

2. Maracaná (Brasil)

3. Westfalstadion (Alemania)

4. Santiago Bernabéu (España)

5. San Siro (Italia)

6. Camp Nou (España)

7. Estadio Azteca (México)

8. Monumental (Argentina)

9. Ibrox (Escocia)

10. Tottenham Stadium (Inglaterra)

11. Allianz Arena (Alemania)

12. Wembley (Inglaterra)

13. Celtic Park (Escocia)

14. Stade Velodrome (Francia)

15. Anfield (Inglaterra)

16. Estadio Metropolitano (España)

17.Mestalla (España)

18. Cairo Stadium (Egipto)

19. De Kuip (Países Bajos)

20. Stade France (Francia)

21. Estadio Da Luz (Portugal)

22. Azadi Stadium (Irán)

23. Johan Cruyff Arena (Países Bajos)

24. Soccer City (Sudáfrica)

25. Lusail Stadium (Qatar)

26. Sukru Saracoglu (Turquía)

27. Singapore Stadium (Singapur)

28. Olympiastadion (Alemania)

29. Estadio Municipal (Portugal)

30. Stadio Luigi Ferraris (Italia)