La ANSV solicitó la inhabilitación de la licencia de Santiago Maratea por conducción imprudente

Santiago Maratea es un reconocido influencer argentino, famoso por organizar masivas colectas solidarias a través de redes sociales para causas médicas, emergencias ambientales y causas sociales.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación para conducir de Santiago Maratea tras la difusión de un video en el que se lo observa manejando mientras utiliza su teléfono celular, una conducta expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449).

En las imágenes también se evidencia que circula sin cinturón de seguridad, el principal dispositivo de seguridad pasiva, lo que agrava la falta de conciencia vial.

Estas infracciones implican un riesgo alto, reducen la atención y aumentan significativamente la probabilidad de siniestros viales.

Según estudios del Observatorio Vial, el uso del celular es el principal factor de distracción al volante.

En Argentina, los relevamientos muestran que su incidencia viene en aumento alcanzando hasta el 25% de los conductores en algunos corredores viales.

Estas conductas reducen la atención y el tiempo de reacción, y se vinculan directamente con la ocurrencia de siniestros, siendo la principal causa probable en autopistas.

El material fue publicado en sus propias redes sociales, donde el influencer —con más de 3 millones de seguidores— se refiere a la situación en tono irónico: “Alguno seguro me va a decir: ‘Santiago, no deberías subir un video mientras manejás’, y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo”.

La naturalización de conductas temerarias ante audiencias masivas constituye un riesgo potencial especialmente en jóvenes sin experiencia de manejo.

Ante este hecho, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir a la jurisdicción correspondiente. Para recuperarla, deberá cumplir con las instancias de evaluación que acrediten nuevamente su aptitud para conducir.