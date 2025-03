La angustia de Rodrigo Cascón tras ser desvinculado de La Peña de Morfi: “Fue de golpe”

El cocinero Rodrigo Cascón habló con Intrusos y expresó su total sorpresa al enterarse que no iba a ser tenido en cuenta para este año en La Peña de Morfi después de 9 temporadas en el programa.

Rodrigo Cascón se quedó afuera a último momento de los diez años al aire de La Peña del Morfi y su salida causó sorpresa tras nueve años en el programa creado por Gerardo Rozín.

En una nota con Intrusos, América Tv, el cocinero se refirió a su desvinculación del ciclo y se mostró sorprendido por la forma en que se enteró que no sería tenido en cuenta para el 2025 a poco de la salida del programa dominguero de Telefe.

“Fue como muy de golpe, no lo sabía de entrada. Siempre arreglamos a último momento cada vez que arranca el año para ver presupuesto y todo y tres semanas antes de que iba a salir el programa me llegó la información que este año no esté. La verdad me sorprendió porque no me lo esperaba”, explicó Rodrigo Gascón.

“La reestructuración del ciclo también afectó a otros integrantes. No sé bien el por qué, más allá de una cuestión de presupuesto, por lo que los chicos de Dos más Uno tampoco van a estar más”, detalló el chef.

En todo momento, Rodrigo comentó que no sabe bien los motivos que llevó a la producción a dejarlo fuera del programa: “Estoy muy agradecido porque me dieron un montón trabajo, oportunidades y proyectos. Justamente por eso me sorprendió. Después de nueve años trabajando juntos en diciembre nos despedimos como diciendo ‘nos vemos en abril’”.

Sobre su relación con Jésica Cirio, Gascón comentó: “Con Jesica éramos compañeros de trabajo, teníamos una cierta amistad de charlas por WhatsApp, no nos juntábamos tampoco fuera del programa. Es una excelente compañera, la quiero mucho”.

“Se ha dicho de todo. Me han vinculado con Jésica, con Carina Zampini, no soy seductor. Había un juego al aire pero no era real. Chichoneo de amistad, era un juego parte del programa”, aclaró el cocinero.

Y sobre el momento que atraviesa Cirio con la detención de Elías Piccirillo, Gascón comentó: “Le mandé un mensaje por su cumpleaños. No me meto en la vida de los demás, cada uno tiene sus decisiones, tengo un cariño muy grande con ella por el tiempo que trabajamos juntos”.

(A24)