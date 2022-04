La angustia de Marian Farjat por una mala praxis en una cirugía estética: “No puedo ni dormir”

La ex Gran Hermano sufre las secuelas de una rinoplastía que se realizó en 2017, y denunció al médico que la operó.

Marian Farjat estuvo invitada en Intrusos (América) y habló a corazón abierto sobre el calvario que comenzó a sus 19 años, cuando se operó por primera vez la nariz. La ex Gran Hermano contó que pasó por otras dos cirugías para intentar mejorar su calidad de vida, ya que después de la rinoplastía empezó con problemas respiratorios que se agravaron con el tiempo. Aunque consultó a varios médicos, todavía padece las secuelas de la intervención quirúrgica, e inició acciones legales por mala praxis.

Después de salir de la famosa casa que tenía al país en vilo, se sometió al bisturí por primera vez. En diálogo con Florencia de la V, reconoció que la exposición tuvo mucho que ver en la decisión que tomó: “Son muchos años ya que vengo con este tema, ya hace siete años y tres cirugías de reconstrucción; yo quería retocármela un toque y por fuera estaba bastante conforme con lo que me hicieron, pero el problema fue por dentro porque me afectó muchísimo la respiración”.

Al ser consultada sobre la demanda que inició contra el cirujano, explicó que la representa Delfina Burlando ante la Justicia y que ya declararon en la causa otras dos mujeres que sufren consecuencias similares. Además aclaró que le hicieron estudios para comparar su estado de salud anterior a la operación y posterior, y todas las pruebas se suman a la causa. “Hasta el día de hoy no sé bien qué me hizo, yo saqué mi propia conclusión, creo que me limó y me agregó en la punta de la nariz un cartílago que no corresponde y que mi cuerpo rechazó, esos indicios demuestra la parte científica”, reveló.

En ese momento la conductora remarcó el cambio de su voz en los últimos años, y Farjat reconoció que es otro de los aspectos que le afectó. “Tengo un tono muy nasal, y los estudios dan que tengo todos los senos paranasales tapados, pero no se sabe qué es lo que tengo; sí se ve que antes de operarme con este primer cirujano no tenía ni esta voz ni nada”, aseguró. En este sentido, confesó que repercutió en su carrera artística, ya que lanzó varios temas como cantante y actualmente sigue formándose con clases de canto y locución.

“Me hizo culparme mucho esto, cuestionarme para qué me lo hice. Me cambió el carácter porque tengo mucha más conciencia”, comentó sobre las dificultades que experimentó en carne propia a raíz de la cirugía. “Me hubiera quedado con la otra nariz, más allá de lo estético, me preocupa lo de adentro, quiero arreglarlo para poder respirar bien, como una pesona normal, y no agitarme enseguida”, se sinceró.

Con la angustia a flor de piel, contó que intentó conversar con el cirujano que denunció varias veces, y que el hombre “la trataba de loca” permanentemente, hasta que un día le hizo una confesión que la perturbó aún más. “Le decía: ‘¡Por favor decime qué me pusiste!’, y me contestaba que si quería me lo arreglaba gratis, y obvio yo no iba a volver a somerterme a una operación con él, así que después de tanto insistirle me terminó admitiendo que ‘capaz se haya confundido’, no lo podía creer, no sé en qué se habrá confundido”, sentenció indignada.

“Me prohíben nombrar al médico por ahora porque la idea es que pague por los daños, pero no puede seguir operando a nadie más”, contó. “No puedo ni dormir bien porque no puedo respirar, no puedo cantar, y me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios… Tengo todo perfecto. El tema fue la cirugía”, enumeró las distintas complicaciones.

“Una amiga me dijo que se operó con ese cirujano y tuvo que ir a arreglarse lo que le había hecho a Turquía. El turco le dijo que le habían dejado 9 imperfecciones, y estuvo siete horas operándose”, remarcó. Cabe recordar que Farjat fue parte de la edición 2015 de Gran Hermano, la misma en la que participaron personajes como Lanzelotta, Romina Malaspina, Francisco Delgado, Florencia Zaccanti y Maypi Delgado, entre otros.

(Infobae.com)