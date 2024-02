La angustia de Jimena Barón por las críticas en redes sociales: “Paremos con la expectativa de la persona famosa”

La cantante y actriz publicó un video, cansada de los mensajes que recibe por la polémica entre Lali Espósito y Javier Milei.

El cruce entre Lali Espósito y Javier Milei hizo que varios famosos alzaran la voz para apoyar a la cantante y actriz por considerar que se la está atacando de una manera injusta.

Sin embargo, no todos los artistas decidieron hablar y quienes no lo hicieron comenzaron a recibir fuertes críticas en las redes sociales.

Una de las criticadas fue Jimena Barón, quien decidió responder mediante un video.

“Muchos de los que la quieren defender de la agresión que recibió te agreden a vos por que no dijiste nada, entonces las agresiones que podamos zafarnos entre nosotros intentemos zafar porque no está bueno”, analizo.

“Por más que tengas más de seis millones en Instagram entiendan que también somos personas y podemos también enterarnos de algo y a veces no tenemos algo muy piola para decir o no tenemos ganas de decir algo y que la maten a puteadas un millón de días”, remarcó la cantante y actriz.

“¿En qué momento somos tan importantes y necesitan tanta opinión y tan variada del famoso? ¿Qué crédito tenemos por ser famosos? ¡Nada! Yo soy una mina más, que ya saben todos los mocos que me mandé, que sigo teniendo al pibe acá sola todos los días para criarlo, qué sé yo… ¿Qué? ¿Hay que saber todo?”, siguió.

“Se volvió como una cosa que estás en tu casa o de vacaciones, pasa algo y te empiezan a putear porque vos no saliste a decir nada. Entonces ¿cómo es eso: vos largás el churro, googleas rápido y te hacés la preocupada en el medio de la playa, en bikini ponés ‘Justicia’?”, se quejó.

“Lo que digas aparte va a estar mal. Un montón te van a dejar de seguir y otros te van a amar. Y ahí tenés a los que se decepcionaron por lo que dijiste y los que estaban decepcionados porque no habías dicho eso que ahora sí dijiste. Vengo de vacaciones, no sé nada y googleas porque te están puteando. Porque muchos de los que la quieren defender de la agresión que recibió, te agreden a vos porque no dijiste nada”.

“Paremos un poco con la expectativa con la persona famosa. Es una paj… es mucha agresión que no va. No va, loco, yo no soy política, yo no le estoy sacando guita a nadie y no tengo que dar una opinión muy brillante sobre nada porque soy cantante. Hago canciones, algunas están buenas, otras serán una por… ni idea, pero paren un poco. Chicos, abran la cabeza. No podemos estar con esa grieta de mier… antigua en este país que si el otro es o votó a tal. Eso es una pel… somos personas y no caigamos en esa de la grieta de la violencia. Entre nosotros no, che”, cerró.

