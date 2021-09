La Academia: Julieta Nair Calvo contó que está embarazada, ¿quién la reemplazará?

Con mucha emoción, la actriz reveló que espera a su primer bebé.

La noche de lunes fue muy ajetreada en ShowMatch. Luego de la renuncia de Flor Vigna, Julieta Nair Calvo anunció que tampoco continuará en el certamen, aunque en su caso, el motivo detrás de la decisión es muy feliz.

Ante los aplausos de Marcelo Tinelli, la actriz se presentó para el ritmo de trío junto a su bailarín, Gonzalo Gerber, y a Rocío Igarzabal, quien participó como invitada. Una vez finalizado el número, el conductor tomó la palabra: “Tenemos que contarles algo que es hermoso. Me da un cachitito de tristeza, ¡pero es tanta la alegría! Estamos muy contentos, porque era algo que no se podía decir y que había que mantenerlo en secreto. Me parece que está bueno que ella lo pueda comunicar, que es la protagonista”.

En ese momento, y visiblemente emocionada, la actriz reveló: “Tengo que dejar el certamen por otro proyecto, que quizá sea el proyecto de mi vida. Hace mucho estoy esperándolo. Se viene un mini o una mini Juli. Estoy inmensamente feliz y muy agradecida de haber pasado por acá, que hace muchos años lo tenía pendiente”. Ante los aplausos del público, Nair Calvo prosiguió: “Estos últimos meses, estuve cuidándome mucho de no hacer trucos muy ‘wow’ por el riesgo. Gracias a mi equipo que es lo más de lo más. En este grupo nunca hubo un conflicto, siempre para adelante, con amor. Este último tiempo, en el que a veces me sentía medio mal en mi casa, iba y a los cinco minutos era una tentada de risa. Me subían muchísimo la energía. Gracias al jurado por ser siempre tan amoroso conmigo, y gracias Angelito por guardar este secreto tanto tiempo, que me juró que no iba a decir nada. Siempre me trataron como a una reina acá, muchas gracias”.

Luego Tinelli, también muy emocionado, agregó: “Estamos muy felices. Hace bastante que nos enteramos, más de tres meses que no se podía decir nada. Tengo una mini tristeza, porque realmente tu paso por esta pista es maravilloso, tenés una luz increíble, y te has brindado acá con alegría y profesionalismo”. Tras esas palabras, Nair Calvo concluyó: “Es mi primer bebé. No sé cómo será mi cuerpo en este estado, y necesito transitarlo. Es la primera vez que me voy a permitir dejar de trabajar por algo personal. Siento que me quiero dar ese espacio”.

Por último, el conductor anunció que, ante dicha partida, será Rochi Igarzabal quien tome su ese lugar. Y luego del anuncio, llegó el momento de las devoluciones, que comenzaron con un diez por parte de Ángel de Brito. Carolina “Pampita” Ardohain también los felicitó (7), y Guillermina Valdes expresó: “Quiero felicitarte. Nunca te vas a arrepentir de esta decisión que estás tomando, va a ser un tiempo de mucho disfrute y mucho amor” (voto secreto). Jimena Barón reconoció que siempre fue un “placer” verla, y comentó: “Cuando bailabas vos, era una alegría tremenda, me da un poquito de lástima que te vayas. Rochi, sos una persona y artista hermosa, ¡pero no me dijiste en el chat de Casi Ángeles que te quedabas!” (8). Entre risas, Igarzabal respondió que sí lo comentó, pero que Barón no lo leyó.

Por último, Hernán Piquín cerró la devolución y dijo: “Quiero agradecerte, porque todo lo que hiciste acá fue estupendo. En cada ritmo eras distinta. Te doy las gracias por habernos dejado disfrutarte, y te toca disfrutar a vos este momento. Les deseo un hermoso transitar. Este voto es cariño, afecto y amor” (10).

Antes de retirarse, Nair Calvo contó que aún no sabe el sexo del bebé, pero que ya tiene nombres elegidos, tanto si es un niño como si es una niña.

La Nación