L-Gante habló sobre el video de su violenta discusión con un grupo de policías

Volvía del recital de Daddy Yankee cuando la Policía lo detuvo por exceso de velocidad. “¡Guarda el fierro, salame!”, se escucha al cantante.

L-Gante habló del polémico video donde se lo ve discutir con efectivos de la Policía cuando volvía a su casa en auto y con amigos luego de presenciar el show de Daddy Yankee en la cancha de Vélez Sarsfield.

Cuando llega a la cabina del peaje en la autopista Ricchieri, un policía le grita al músico en reiteradas oportunidades que se baje del auto.

En un video que fue viralizado en las redes sociales se observa cómo uno de los agentes lo señala con una mano mientras que en la otra, colocada sobre el pecho, tendría un arma.

“¡Guarda el fierro, salame! Bajo del auto, ¿pero qué me venís a apuntar?”, dice Elián Valenzuela mientras desciende del vehículo.

“¡No me apuntes, no me toques! ¿Por qué me apunta con el fierro?”, agrega, en medio de forcejeos con los agentes.

El uniformado lo cuestiona por la velocidad a la que venía manejando y ahí se generó la discusión: “¿Te hacés el policía, bobo, chup… pija? Vos sos policía, fijate cómo actúas de policía. Venís a patear el auto, pedazo de envidioso, gordo logi”, grita el cantante, furioso.

Tras este lamentable episodio, el músico habló de lo sucedido en A la tarde.

“Yo iba manejando, buscando la puerta 10, le preguntamos a la Policía de Tránsito. Y cada vez que bajo la ventanilla y me freno, se me junta mucha gente, y no le pido a nadie que me escolte, pero a ellos se les arma el quilombo. Y también hay que tener en cuenta que conmigo están los policías que me frenan para una foto o los que le quieren contar a su jefe que me demoraron. Está la gente que te quiere y la gente que no, yo soy famoso”, comenzó expresando.

Y continuó: “Ninguno me revisó, yo tengo registro, tengo todo. Y tampoco venía a exceso de velocidad, aunque esa es la infracción que me pusieron porque como actuó mal el policía en el procedimiento, después se quería morir cuando vio que lo estaba filmando”.

“No iba ni a 140 ni a 200, ahí se puede andar hasta 130 y yo la venía respetando. En un momento, nos dejaron de seguir los que venían con nosotros, y supuestamente el que se nos cruzó, era el que nos quería frenar. Yo frené en el peaje como se debe, y ahí nos interceptaron tres policías con la pistolas apuntándonos”, detalló.

“Frené y estuve dispuesto a que me pidan los papeles, pero con tres armas apuntándome a la cara lo primero que hice fue encararlo y decirle que baje eso ¿Cuántos casos hay que a la policía se le escapa un tiro? Andá a saber si estaba bajo efecto de cocaína, se asusta y mete un tiro”, sostuvo.

Según contó, el cantante se bajó de su vehículo para que no le apunten al resto de las personas que iban con él en el auto: “La primera reacción fue decirle eso, el policía se dio cuenta que había actuado mal. Y dibujaron una infracción, pero no era eso porque yo iba respetando la máxima”.

Cadena 3