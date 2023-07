Kueider mantiene su posición y le frustra al oficialismo la posibilidad de una sesión pre-PASO

El senador entrerriano ratificó ante parlamentario.com su decisión de no dar quórum si el proyecto sobre reducción de tarifas eléctricas para las provincias del norte no se trata. En el FdT barajan la posibilidad de sesionar a fin de aprobar un pliego judicial clave para Cristina Kirchner.

“Mi posición sigue siendo la misma y no va a cambiar bajo ninguna circunstancia”. Con esa frase el senador nacional Edgardo Kueider (Unidad Federal – Entre Ríos) le dejó en claro al oficialismo que mantiene una postura firme de no dar quórum en una posible sesión a principios de agosto si el proyecto sobre reducción de tarifas eléctricas para las provincias del norte no se trata.

Mientras el Congreso se encuentra en pleno receso invernal, en los últimos días desde el oficialismo barajan la posibilidad de una sesión en la Cámara alta en los primeros días del mes de agosto, puntualmente el miércoles 2 previo a las elecciones PASO, a fin de recuperarse del revés que sufrió el pasado miércoles 12 de julio cuando la sesión convocada se cayó por falta de quórum.

En el temario de esa convocatoria, el FdT buscaba aprobar un paquete de 75 pliegos judiciales, de los cuales el que más les urge tratar es el de la camarista Ana María Figueroa habida cuenta de que su cumpleaños 75 el próximo 9 de agosto marcaría su inexorable jubilación y es el que más interesa en el despacho principal de la Cámara, debido a que la jueza Figueroa debe resolver en el tema Hotesur/Los Sauces, donde hay que definir si la causa que involucra a Cristina Kirchner y sus hijos va o no a juicio.

Como estrategia política, también había incluido algunos proyectos que ya cuentan con media sanción de Diputados y que son de interés para la sociedad con el objetivo de reunir los 37 para poder sesionar.

En esa ocasión, al oficialismo le fallaron sus aliados el jujeño Guillermo Snopek -con quien ya dirimieron los problemas- el rionegrino Alberto Weretilneck y el entrerriano Edgardo Kueider. Este último, acusó al FdT de no cumplir con el principio de acuerdo que tenía por el proyecto de zonas cálidas, ya que le habían prometido emitir dictamen en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles -que se constituyó el día previo a la sesión- pero no sucedió y, de lo contrario, le pidieron “pulir” el texto.

En este marco de incertidumbre y luego de que trascendiera que el entrerriano bajaría al recinto en la próxima ocasión, parlamentario.com dialogó con Kueider al respecto y afirmó: “Mi posición sigue siendo la misma y no va a cambiar bajo ninguna circunstancia”.

“Yo considero central para nuestras provincias, para mucha gente que sufre el impacto de la tarifa eléctrica debido a costos que también habría que investigar, pero por lo pronto y mientras tanto la ley de tarifas brindaría solución a muchos argentinos que la están pasando mal con este tema y muchos pequeños comercios que pagan tarifas de luz en el interior del país de forma exuberante. Además, beneficiar a las provincias generadoras de electricidad que no tienen ningún incentivo a la hora de producir energía, es un error que hay que corregir y la ley de tarifas ayuda y va en ese sentido”, argumentó,

Y subrayó: “Mi posición sigue siendo clara y contundente al respecto y nada la va a cambiar. Si la ley de tarifas no está en tratamiento y no se trata y se aprueba, yo no voy a brindar apoyo para ninguna otra iniciativa que no sea de interés general o de interés del interior de las provincias y no solo del poder central”.

“Para que la ley de tarifas esté en el orden del día necesita dictamen de comisión y aún no lo tiene, por lo tanto, es muy difícil que se llame a sesión si no está dictaminada la ley de tarifa al menos mi presencia, después si consiguen votos o quórum por otro lado ya escapa a mí, en lo que a mi concierne esa es mi posición. Espero que quede claro”, remató.

(Parlamentario.com)