Kennys Palacios habló luego que Wanda Nara confirmara que tiene leucemia: “Si no hubiera trascendido en los medios, ella no lo habría contado”

La mano derecha de Wanda Nara dio detalles sobre los momentos previos a la confirmación del diagnóstico, y que se filtrara en los medios.

Wanda Nara confirmó a través de sus redes sociales la enfermedad que atraviesa: leucemia. Luego que trascendiera la información que dio a conocer Jorge Lanata, la empresaria no había dado el nombre porque no se sentía preparada para hacerlo. Fue en un medio italiano, que se explayó sobre cómo pasa sus días en Estambul, y este fin de semana sorprendió con la confirmación. En este contexto, Kennys Palacios su mejor amigo y mano derecha habló sobre la intimidad de la conductora de MasterChef.

“Yo había arreglado que venía al programa y me enteré lo de Wanda el miércoles a la noche que ella ya estaba internada. Yo levanté la nota con Intrusos por ese motivo. Mi miedo era venir, que se filtré, y me lo pregunten”, expresó Kennys Palacios en Intrusos.

“Fue ella la que me habló y me dijo lo que estaba pasando, cómo que no lo podía creer. Igual me dijo que faltaban estudios, resultados y que todavía no tenía una confirmación de nada”, agregó.

“Ella venía de un año maravilloso de conducir Masterchef y de conseguir su lugar en el medio, y no siendo la esposa de Mauro Icardi. Después la celebración del Martín Fierro, ¿Cómo cayó esta noticia tan trágica?”, indagó Flor de la V.

“No había un indicio de nada, porque lo que se había hecho era un análisis de rutina. Y bueno, los estudios salieron mal. Y ahí ella se internó. Ella esperaba otros resultados realmente, y aún no le habían confirmado qué tenía. Se enteró por los medios, de su diagnóstico. Y desde la clínica filtraron todo”, aseguró Palacios.

“A la noche ella me dice, ‘¿estás?’ Me mando una foto y me contó lo que estaba pasando”.

“No había un indicio de nada. Puede ser que se haya sentido cansada, pero veníamos de cuatro meses de mucho trabajo, y Wanda grababa todo el día”.

“Zaira no sabía qué estaba pasando y también se enteró un poco por los medios. Zaira estaba de viaje y no la quería preocupar y no había un diagnóstico. Después de la internación, ya no nos importaba quién había dicho qué, y no se hablaba de eso”.

“Fue verdad que sus hijos se enteraron por los medios, estaban con sus celulares y leían sobre Wanda”.

“Wanda tardó en contar porque tenía que asimilar lo que le estaba pasando. Debe ser feo estar en su lugar y que cuentan algo sobre ella, que tal vez no queres que nadie sepa, o por ahí lo quería guardar, o decirlo cuando ella esté segura. Yo creo que Wanda no lo hubiera contado si no trascendía en los medios”, cerró Palacios.