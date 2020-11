Karina La Princesita y una frase letal sobre su ruptura del Kun Agüero: “Agradezcan que no se sepa por qué me separé”

Karina La Princesita, jurado de Cantando 2020 (eltrece) y panelista invitada de LAM (eltrece), recordó su romance con el Kun Agüero a cinco años de haberse separado. Y en primer lugar, explicó por qué la incomoda referirse a él.

“Apenas me separé fui muy respetuosa. Nadie sabe por qué y agradezcan que nadie sepa por qué me separé…”, remarcó en el programa de Ángel de Brito, sugiriendo que al no dar detalles estaría ¿cuidando? a su ex.

Antes de cerrar, cuando le preguntaron si había pasado algo grave, Karina dio una pista y contó por qué prefiere no entrar en detalles. “Una vez me lo preguntaron, respondí y me llegó un mensaje ‘por qué te colgás… Cuando dos se separan, y no del todo bien, estaría mal si uno habla”, sentenció dando a entender de que alguien del entorno del Kun habría puesto el grito en el cielo por sus dichos.

(Ciudad Magazine)