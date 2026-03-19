Karina furiosa porque Santiago se coló en la primera fila y encima Milei lo elogió

El asesor ocupó la butaca de María Ibarzabal. El presidente lo citó en su discurso y su hermana lo fulminó con la mirada.

La interna del gobierno libertario ya está alcanzando niveles absurdos. El acto de Javier Milei en el CCK para homenajear a Adam Smith terminó en una símil disputa de cartel entre Karina Milei y Santiago Caputo, pero por una butaca en primera fila.

Testigos presenciales contaron a LPO que la organización -que responde a órdenes de Karina- no reservó butaca en primera fila para Santiago. Pero el asesor apareció de sorpresa y se sentó igual.

Las fuentes revelaron que a Caputo no le importó que no hubiera cartelito con su nombre y se sentó en la silla que correspondía a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. «Karina no lo podía creer», contaron los testigos.

«La organización no reservó butaca en primera fila para Santiago. Pero el asesor apareció de sorpresa y se sentó igual. Karina no lo podía creer»

La bronca de Karina aumentó cuando su hermano no tuvo mejor idea que elogiar a Santiago durante el discurso.»Hay una frase que se la debo a Santi Caputo», dijo Milei y comenzaron los aplausos del auditorio.

Pero no todos aplaudieron: la transmisión oficial mostró a Karina con cara de pocos amigos y mirando fijamente a su hermano. A su lado hasta Adorni aplaudía, pero a su jefa no se lo movía ni una pestaña.

«Hemos evolucionado tanto como sociedad que estamos haciendo pensar y hablar a las piedras. Esa es buenísima, felicitaciones», le dijo Milei a su asesor.

El malestar con Santiago es tal que la prensa del Gobierno, que responde a Karina, mandó casi quince fotos de Milei saludando a funcionarios y legisladores, pero ninguna con Caputo que apenas aparece cortado en una. Al asesor ya lo habían sacado de la transmisión oficial de la apertura de sesiones del Congreso. (LPO)