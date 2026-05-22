Karina echó a Bullrich de las reuniones de gabinete

Luego de su ultimátum a Adorni, no la invitaron a la reunión del lunes. En el entorno de Patricia dicen que ella no es Marra. «Ahora que se la banquen», advierten.

Karina Milei echó a Patricia Bullrich de las reuniones de gabinete enojada por el ultimátum que le dio a Manuel Adorni para que presente la declaración jurada y anticipa otro foco de incendio en la interna de los libertarios

La decisión de la hermana del presidente se da en el mismo momento en el que Santiago Caputo y Martín Menem libran una guerra a cielo abierto que dejó al propio Javier Milei en un lugar incómodo.

En la Rosada anticiparon a LPO que la senadora no fue invitada a la reunión del próximo lunes y que Bullrich sí está confirmada para el nuevo encuentro de la mesa política del martes. Como adelantó este medio, la reunión de la mesa política se organizó para la semana del 25 de mayo con el objetivo de dejar correr unos días tras el Rufusgate que sacudió a los libertarios. Pero la propia Bullrich les dice a sus compañeros de mesa que ese conciliábulo no sirve para nada.

Karina no le perdona a Bullrich que haya salido a presionar públicamente a Adorni para que presente su declaración patrimonial, un tema que tiene encerrado al gobierno hace dos meses y medio. La propia senadora admitió que durante la última reunión de gabinete el presidente la retó muy fuerte por haber pedido que Adorni presente sus declaraciones juradas.

En el entorno de Patricia advierten que la senadora «no es como Marra ni los otros». Es decir, que no se quedará en el molde tras el desplante de Karina, habituada a echar por la borda al funcionario que se anime a contradecirla.

«Ella puso todo y ahora la maltratan al pedo, ahora que se la banquen», advierten los colaboradores de Bullrich. «Es tiempista y no tiene nada que perder», agregan.

LPO anticipó que en el gobierno están preocupados porque Karina deja expuesto al propio presidente para defender a Adorni y a los Menem. Mientras el enfrentamiento con Bullrich promete consecuencias políticas inminentes, el desaire a Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo parece haber activado unas células autodestructivas en el organismo libertario.

Algunas voces del mundo libertario ya hablan de un posible entendimiento entre, Bullrich, Las Fuerzas del Cielo y Mauricio Macri, como un eje electoral de contrapeso contra el ala de Karina. Los celestiales tienen un pie dentro del entorno de Bullrich por medio de Derek Hampton, socio de Santiago Caputo en el grupo Move.

En el ecosistema libertario aseguran que Bullrich quiere ser el plan A del establishment, como anticipó LPO. La otra alternativa es ser el plan B de Milei si el presidente no puede ser candidato, en un escenario en el que Bullrich le ofrecería un acuerdo electoral. Con ese acuerdo iría a buscar a Macri para dejarle la Ciudad a cambio del apoyo nacional. Casualmente este jueves Macri salió a cruzar a Milei y dijo que le falta equilibrio.

(LPO)