Juventudes de distintos puntos de Jujuy participaron de una mesa de diálogo sobre la Ley Provincial de Juventudes

En el día de hoy se realizó en la Legislatura de Jujuy una mesa de diálogo e intercambio sobre el proyecto de Ley Provincial de Juventudes impulsado por el diputado provincial Martín Fellner.

La actividad reunió a jóvenes representantes de distintos espacios y sectores del peronismo jujeño, provenientes de localidades como Palpalá, El Carmen, Volcán, Humahuaca, San Pedro, Susques y San Salvador de Jujuy, entre otras.

Cada participante asistió en representación de espacios juveniles y colectivos más amplios, con el objetivo de aportar ideas y propuestas para enriquecer el proyecto.

Del encuentro también participaron las diputadas provinciales Verónica Valente, Claudia Sánchez y Noemí Isasmendi, quienes acompañaron la jornada de diálogo e intercambio junto a las juventudes presentes.

La iniciativa legislativa busca crear un marco integral de derechos y políticas públicas destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años. Entre los principales ejes se encuentran el acceso a la vivienda, la salud mental, el empleo, la capacitación, el acceso al crédito, la educación, el deporte y la participación social.

Durante el encuentro se destacó la importancia de transformar muchas de estas demandas históricas en herramientas concretas y permanentes del Estado, generando oportunidades reales para miles de jóvenes de toda la provincia.

“El objetivo es que ser joven en Jujuy no signifique enfrentar solo dificultades como conseguir trabajo, alquilar, acceder a atención en salud mental o desarrollar un proyecto de vida. La ley busca que el Estado tenga herramientas específicas para acompañar esas situaciones”, señalaron durante la jornada.

El proyecto de Ley Provincial de Juventudes fue presentado originalmente por Fellner en 2024 y recientemente retomó actividad en la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura.

En ese marco, Fellner remarcó que se busca construir una ley amplia, plural y verdaderamente representativa de las juventudes jujeñas. Además de esta mesa de diálogo, en las últimas semanas también se realizaron encuentros con jóvenes de otros espacios políticos y reuniones con especialistas y referentes en juventudes.

Finalmente, señalaron que el trabajo legislativo y territorial en torno al proyecto “se intensifica cada vez más” con el objetivo de lograr el mayor consenso posible y avanzar hacia la sanción definitiva de la Ley Provincial de Juventudes.