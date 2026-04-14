Justicia Laboral: La Oficina de Gestión Judicial Laboral incorporó un nuevo sistema de recordatorios de audiencias

Es en el marco de la política institucional que impulsa la Suprema Corte de Justicia para hacer más eficiente y ágil el funcionamiento de la Justicia Laboral.

Por lo que informaron a la comunidad jurídica la implementación de una nueva funcionalidad en el Sistema Integral de Gestión Judicial (SIGJ). Se trata de un sistema de recordatorios de audiencias laborales, desarrollado de manera conjunta por la Oficina de Gestión Judicial Laboral (OGJL) y el Departamento de Sistemas y Tecnología de la Información.

Esta innovación tecnológica tiene como objetivo facilitar la organización de la agenda profesional de los abogados, permitiendo el acceso directo y centralizado a la información sobre audiencias judiciales laborales programadas; optimizando la gestión de sus compromisos judiciales mediante alertas visibles y actualizadas en tiempo real.

El nuevo panel de “RECORDATORIOS”, ubicado en el margen superior derecho del menú principal del portal, presenta de forma clara y accesible los detalles más relevantes de cada audiencia. Entre ellos, se destacan el número de audiencia, la fecha y hora de realización, el tipo de proceso, el número de expediente y el estado de la audiencia.

Asimismo, el sistema incorpora alertas visuales que indican cuando una audiencia corresponde al día en curso, permitiendo a los profesionales priorizar sus actividades y evitar omisiones o incomparecencias.

Entre los principales beneficios de esta herramienta se encuentran la optimización del tiempo, la reducción de errores en la gestión de agendas y el acceso a información actualizada en tiempo real, lo que fortalece la transparencia y eficiencia del servicio de justicia.

Se recomienda a los profesionales que tramitan causas en el Fuero Laboral verificar regularmente el panel de recordatorios al iniciar sesión en el sistema, prestando especial atención a las alertas destacadas, y utilizar los módulos complementarios como “Mis Audiencias” para una gestión más detallada.

En la página web del Poder Judicial justiciajujuy.gov.ar, en el link de la Oficina de Gestión Judicial – Novedades y Estadísticas – los abogados interesados podrán consultar el instructivo “Guía de Usuario:Nueva Funcionalidad de Recordatorios de Audiencias” en el que se explica el funcionamiento del nuevo sistema.