Juró Santilli en la Rosada como nuevo Jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei lo puso en funciones y participó de la ceremonia su antecesor, Manuel Adorni.

Diego Santilli juró ante el presidente Javier Milei como nuevo jefe de Gabiente, en reemplazo de Manuel Adorni, quien formó parte de la ceremonia.

El acto se realizó en Casa Rosada con la presencia de los ministros y 13 gobernadores.

«Viene una etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el Presidente y con los gobernadores obviamente, también hay que entender que cada provincia tiene su realidad sus historias su futuro», sostuvo Santilli a minutos de asumir formalmente ante los periodistas acreditados.

Y agregó: «Tenemos un presidente que tiene una convicción, una decisión, una vocación enorme de que el argentino no vuelva al derrotero del desastre»

Agencia NA