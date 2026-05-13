Juraron dos nuevos Fiscales Especializados en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar

Este miércoles, 13 de mayo, en el salón Hugo Reyes del Colegio de Abogados y Procuradores, se llevó a cabo el acto de jura de dos nuevos Fiscales Especializados en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar, quienes se incorporarán a distintas circunscripciones del Ministerio Público de la Acusación, en el marco del fortalecimiento institucional del organismo.

La ceremonia fue presidida por el procurador general de la acusación, Alejandro Bossatti, quien estuvo acompañado por el vocal de la Suprema Corte de Justicia, Martín Francisco Llamas, y la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, Gabriela Burgos.

Del acto también participaron el procurador general adjunto, Diego Chacón; los vocales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina, Eduardo Uriondo y Emma Arias; el defensor general adjunto Matías Luna; el secretario de Gobierno, Andrés Lazarte; la secretaria de Justicia, Marcela Infante; y el secretario de Trabajo y Empleo, Freddy Berdeja.

Asimismo, estuvieron presentes el titular del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy, Ramiro Tizón, y el titular del Colegio de Magistrados, Alejandro Domínguez.

Los nuevos fiscales que prestaron juramento son Rodrigo Matías Guevara y Martín Andrés La Villa, quienes cumplirán funciones en la circunscripción Perico – El Carmen y en la circunscripción San Salvador de Jujuy, respectivamente.

El procurador general de la acusación, Alejandro Bossatti, destacó la importancia institucional del acto y la presencia de representantes de los distintos organismos vinculados al sistema judicial, “Este acto, donde toman juramento dos nuevos fiscales en el MPA, es de especial relevancia porque todos los integrantes del sistema de justicia están presentes”, expresó.

Además, remarcó que “es algo que no se daba desde hacía muchísimos años”, agregando que “sin lugar a dudas esto hace que tengamos un mayor compromiso con toda la sociedad en el servicio de justicia que debemos brindar”.

En relación a los nuevos fiscales, Bossatti señaló que “la tarea que les va a tocar es la mejor que puede tener quien se desempeñe en el Ministerio Público de la Acusación”, y definió que “la tarea del fiscal es dura, pero muy noble y de muchísima responsabilidad”.

Durante su discurso, también les pidió a los nuevos funcionarios judiciales que trabajen “con mucho empeño, apasionadamente, que no pierdan la objetividad y, fundamentalmente, que no pierdan la humildad”.

Finalmente, remarcó que “los fiscales no podemos perder de vista el respeto por las garantías y los derechos, no solamente de las víctimas, sino también de los imputados o de quienes están sometidos a un proceso penal”.

“Trabajamos con personas que vienen en busca de una solución y que han pasado por situaciones traumáticas”, expresó y concluyó que “tenemos que seguir mejorando día a día” para brindar “un servicio de mejor calidad”.