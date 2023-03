Julio Moisés quiere dejar fuera del Concejo Deliberante al concejal y compañero de bancada Javier Jurado

En el Concejo Deliberante existe malestar con el Frente Arriba Jujuy de San Pedro de Jujuy porque su principal referente obró sin lealtad hacia su compañero de bancada quien se encuentra ausente por problemas de salud.

Se trata del concejal Javier Jurado, quien se encuentra ausente al mismo por razones de salud, debido a que el lunes 12 de diciembre sufrió una descompensación luego de brindar una entrevista a un medio local y fue trasladado de urgencia a una clínica de la ciudad de Palpalá donde permanece en cuidado intensivo.

El concejal Cristian Aguirre comentó sobre esto, “no quería hacer referencia mucho sobre este tema porque es algo sensible, pero creo que debido a la pregunta tengo que aclararlo. El concejal Javier Jurado, no ha presentado certificado y es de público conocimiento su situación de salud, pero no hay ningún informe oficial, por lo tanto nosotros desde el bloque oficial y en mi lugar de presidente hemos decidido continuar y tratarlo como un concejal ausente por un tiempo y no podemos presuponer nosotros que él no va a venir más o que va a terminar su función el día de hoy por su estado de salud hasta que no tengamos certificado”.

En este sentido agregó, “lo cual no ha hecho su compañero de bloque por desgracia, el concejal Moisés, la verdad lo tengo que decir porque no solamente hoy sino el día de ayer a manifestado esta situación que es lamentable e inmoral por la falta de lealtad y compañerismo que es muy importante. Julio Moisés ha decidido retirarlo de todas las comisiones y ha decidido que no forme parte de las autoridades del Consejo y ha manifestado su intención que no continúe en el Concejo Deliberante, es decir no espera un certificado médico que manifieste que no puede cumplir sus funciones, cuando el mismo concejal Jurado ha manifestado que sí está en condiciones, incluso de cumplir con su trabajo, solamente tiene problemas motrices y continúa con una recuperación diaria, que esperamos y seguro va a poder asistir en algún momento”.

Reconociendo a la vez el edil, “lo que sí, vale la pena mencionar que desde nuestro bloque el concejal Javier Jurado sigue siendo concejal y sigue teniendo el mismo respeto que ha tenido desde el inicio y creemos que corresponde que su función conlleve las mismas investiduras que tenía, por ejemplo, el año pasado, es decir con su lugar en las distintas comisión que integra, cumpliendo su lugar como corresponde como posición y opositor, porque él ha sido quien siempre ha levantado la voz, porque ha cumplido su rol y esperamos que vuelva pronto”.