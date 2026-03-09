Julio Bravo inauguró el período de sesiones del Concejo Deliberante de San Pedro

El intendente de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

El jefe comunal ratificó el equilibrio fiscal con sentido social logrado por su gestión y destacó el constante trabajo en materia de obras públicas.

En el inicio de su discurso, recordó que el próximo 23 de marzo se conmemorará el quincuagésimo aniversario del golpe militar y ponderó la importancia de la democracia que regresó de la mano del expresidente Raúl Alfonsín.

“La democracia se construye en base al diálogo y a la búsqueda de consensos. Nos costó mucho a los argentinos recuperar la democracia a lo largo de estos años, por eso en esta ciudad, en nuestra provincia apostamos al diálogo, a los acuerdos y, en los disensos, podamos encontrar los caminos para que vivamos mejor”, apuntó.

Bravo remarcó que desde hace poco más de dos años la gestión municipal se caracterizó por haber logrado un equilibrio fiscal “pero con sentido social”, a diferencia del Gobierno nacional, “que se puso como objetivo lograr el equilibrio y la búsqueda del superávit fiscal, pero en ese objetivo viene realizando un ajuste que afecta a distintos sectores del país: nuestros jubilados por una parte, empleados del Estado nacional por la otra, los industriales. El presidente, para lograr este equilibrio fiscal, sacrificó la obra pública en la Argentina y le exige ajuste a cada provincia y por ende a los municipios”. No obstante, ponderó que “logró controlar la inflación”.

Pero en San Pedro el equilibrio fiscal con sentido social no tendría sentido “si no llegamos a la gente, a los vecinos, sobre todo a los que se encuentran desamparados y en especial a los que menos tienen”, explicando que ese equilibrio logrado significa “no gastar más de lo que nos ingresa”.

En materia de deporte, hizo un recuento de lo desarrollado a lo largo de 2025 y señaló que “como lo venimos haciendo hace diez años, invertimos en elementos deportivos. Contamos con 80 centros deportivos distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad, se practican diversas disciplinas y contamos con 34 ligas municipales”, detalló. Añadió que “llevamos adelante una profunda transformación en San Pedro cubriendo desde los 2 años de edad hasta los adultos mayores, pasando por las personas con discapacidad y el apoyo y acompañamiento de las instituciones deportivas”.

Esto se suma a las constantes inversiones, entre las que se destaca la construcción de la cancha de hockey de césped sintético con el apoyo del Gobierno de la provincia. Desde el municipio se realizó la compra de una segunda cancha. “San Pedro tendrá la cancha más importante y grande del NOA de hockey, con iluminación LED, tribunas, vestuarios para equipo local, visitante, árbitros y baños para el público, todo en el Complejo de La Mielera”, declaró Julio Bravo.

En el Camping y Balneario Jaque también hubo una importante inversión económica el año pasado, ya que parte del trazado de la nueva autopista absorbió el piletón uno. Por ese motivo se recuperó el tercer piletón y se construyeron nuevos baños para damas, caballeros y personas con discapacidad, además de nuevos asadores y quinchos. “Y como viene sucediendo desde el primer día que recuperamos Jaque, los niños, niñas y personas con discapacidad ingresan gratis”, expresó Bravo.

También destacó el trabajo mancomunado con el área de Juventud, ya que se logró mantener el BEM, Boleto Estudiantil Municipal, que consiste en cubrir el 70 por ciento del costo del pasaje para estudiantes de nivel primario, secundario y terciario. En tanto, el BEGUP sigue contando con el apoyo fundamental del Gobierno de la provincia, siendo cien por ciento gratuito para personas con discapacidad.

Además contó que “se trabajó mucho con los estudiantes secundarios. Se organizó el campeonato intercolegial del cual participaron todas las escuelas primarias y secundarias de la zona y, con la Promo 2025, a través de distintas actividades, una vez más se logró la Cena Blanca Costo Cero”, dijo el intendente sampedreño.

En cultura también hubo mucho trabajo a través de diversos programas. “Desde la Kermés Cultural de la Alegría hasta Domingo en los Barrios, Jujuy Canta que tuvo presentaciones en Libertador y San Salvador de Jujuy, Peña Colorada, Pre Peña Colorada y los jueves de música, donde los artistas locales pudieron hacer presentaciones y recaudar fondos”, destacó Julio Bravo.

En materia de obras públicas se avanzó con el Plan Hornero, que consistió en la construcción por parte del municipio de un núcleo habitacional que incluye baño, piso, recambio de techos y cocina, con mano de obra de cooperativas y el aporte de los vecinos. “Para ir solucionando problemas de nuestra gente y tiene que ver luego con cómo se van formando nuestros niños y nuestros adolescentes”, opinó.

En ese marco señaló que “tuvimos 66 beneficiarios entre construcción de una habitación, un baño, piso, cambio de techos, instalación eléctrica e instalación de cloacas. Eso significa que el municipio, viendo la situación social de nuestros ciudadanos, puso desde hace cinco años énfasis en esta tarea”.

En el plano de infraestructura se construyeron el edificio del Cuerpo de Infantería, la Banda de Música, los Parques Lineales III y IV, y el más grande, el II. Además se levantó el edificio para los Bici Policías, el Centro de Monitoreo y el centro vecinal del barrio 9 de Julio. También se realizaron obras de cordón cuneta, red de cloacas, red de agua potable —logrando que toda la ciudad cuente con agua de red— y pavimento asfáltico, “todo con mano de obra municipal”.

En cuanto al parque automotor, comentó que “desde el primer día junto a nuestros funcionarios tomamos la decisión de recuperar nuestro parque automotor para dejar de alquilar, y hoy en día la Municipalidad tiene 57 vehículos propios y 17 vehículos alquilados, todos ubicados en un nuevo local”.

Julio Bravo rememoró que el año pasado “compramos un zamping, una camioneta Ranger, una minicargadora, motoniveladora, pala cargadora, un camión Iveco, una caja compactadora Scorza, un camión con cabina, un camión barredor Scorza y dos motocicletas de 150 cc destinadas a las distintas áreas, especialmente tránsito”.

Anunció que a lo largo de este año seguirán apostando al trabajo con el objetivo de continuar mejorando la calidad de vida de los sampedreños.

Por otro lado, puso énfasis en la construcción del Parque Industrial. “Necesitamos comenzar a trabajar en territorio y entre todos los sampedreños empezar a trabajar para lograr nuestro parque industrial y que se radiquen empresas azucareras. Pero no depende únicamente de nosotros; tenemos el proyecto armado desde hace muchos años. No tuve la fuerza suficiente para que nuestro gobierno provincial tome la decisión de comenzar a trabajar, por lo que buscaremos avanzar con eso”, señaló.

Por último, habló sobre la modernización del municipio. A través de distintas plataformas disponibles en el sitio web sanpedrodejujuy.gob.ar, los vecinos pueden acceder a servicios administrativos, realizar reclamos o revisar el estado de sus cuentas.