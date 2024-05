Julieta Prandi tomó licencia psiquiátrica en medio del juicio contra su exmarido, Claudio Contardi

La modelo no asistió a su programa radial Sarasá por un cuadro de “ansiedad y estrés”, según informó el parte médico.

En medio del revuelo por el juicio contra su exmarido Claudio Contardi, Julieta Prandi tuvo que ausentarse este lunes de Sarasá, su programa radial, debido a que se tomó licencia psiquiátrica por un cuadro de “ansiedad y estrés”.

Según trascendió, la modelo se tomará del 10 al 15 de mayo. En ese sentido, Teleshow compartió un documento que detalla su condición: “Presenta signo-sintomatología compatible con un trastorno de ansiedad generalizada y una reacción a estrés agudo. Además de constatarse una recaída de su cuadro de base”, informó el parte médico.

“Como consecuencia de lo citado precedentemente se instaura lenta titulación en ascenso de su plan psicofarmacológico habitual y se dan pautas de alarma y se mantiene conducta expectante. Se determinó que el reposo laboral sea comprendido por el término de 96 horas”, concluyó.

Javier Baños, uno de los abogados de la conductora, contó que a Prandi le habría “afectado” mucho el no poder exponer nada sobre su caso, ya que modelo recibió una multa de 800 mil pesos por haber hablado con los medios sobre la causa iniciada a su ex y padre de sus hijos, Claudio Contardi.

La palabra de Julieta Prandi

Julieta Prandi había manifestado su desacuerdo y malestar ante la situación días atrás en diálogo con Intrusos: “No me van a callar”, lanzó. Además, mostró su descontento ante la decisión de que el juicio por abuso sexual, amenazas y fuero civil por división de bienes sea privado y no pueda llevarse a cabo frente a un jurado popular “como lo establece la Constitución”.

“Es insólito que una víctima de abuso tenga que estar esperando desde hace más de dos años que se eleve a juicio oral la causa. Y también lo es que el acusado diga que no quiere juicio por jurados, que quiere que sea íntimo y que nadie se entere”.

“A mí me multan y me embargan porque él dejó deudas y se declara insolvente y dejó todo vacío. Encima, vive en una de mis casas”, dijo contra Contardi, y luego habló de los jueces que llevan la causa. “La Justicia no soluciona las cosas, no me dividen los bienes, pago abogados y, encima, me multan, es una tomada de pelo. No me van a callar ni a los sopapos”.

“La jueza del Juzgado Número 2 de San Isidro se ampara en un acuerdo de confidencialidad donde ninguna de las partes podía contar intimidades de los menores. Yo no estoy contando nada de la vida de los menores. Pero si vienen los medios y me preguntan si tengo resuelto el tema alimentario, no voy a mentir, ¿para cubrir a quién?”, expresó la modelo haciendo referencia a la multa que le aplicaron.

“No estoy contando nada que perjudique a mis hijos. Si hay alguien que cuida y vela por mis hijos, soy yo. Soy la única que lo hace. Me multan por eso, y el padre de mis hijos se tomó el tiempo de presentar nota por nota de los medios, y de poner cada link. Y la jueza se tomó el trabajo de ver entrevista por entrevista. La multa es por más de una cuota de alimentos, es de 800 mil pesos por decir que todavía no cobro alimentos”, agregó.

“Ya tuve que recusar a un juez. No hacen nada y te quieren poner una cinta en la boca”, remarcó Julieta Prandi haciendo referencia a la recusación que presentó tiempo atrás contra Hernán Lázzaro, de San Isidro. “Era un juez que avalaba al violento después de tantas denuncias y de tantas declaraciones de los chicos”, lamentó.

(Canal26)