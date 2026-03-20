Jujuy ya cuenta con la primera cohorte de graduados en gestión de juegos de azar para fortalecer el sector

Cuatro profesionales del Inprojuy se convirtieron en los primeros especialistas formados en esta temática dentro del organismo.

En un acto cargado de significado institucional y proyección profesional, se llevó a cabo la ceremonia de colación de grado de la cohorte 2022 de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración de Juegos de Azar, en el emblemático Salón Oval del Hipódromo Argentino de Palermo, donde egresaron 4 profesionales de la provincia.

La jornada reunió a autoridades académicas, formadores, equipos de gestión y representantes de organismos reguladores de todo el país nucleados en la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), en un encuentro que puso en valor la profesionalización del sector como eje estratégico frente a los desafíos actuales.

La carrera fue dictada a través de la UPATecO, con una duración de tres años de cursado y un total de 27 materias, en el marco de la Resolución Rectoral N° 161/20, lo que refleja la solidez académica y el nivel de formación alcanzado por los egresados.

En total, 56 egresados de distintas jurisdicciones del país culminaron esta etapa formativa, marcando un hito tanto a nivel personal como institucional. Entre ellos, se destacó la participación de cuatro profesionales del INPROJUY, quienes se convirtieron en los primeros especialistas formados en esta temática dentro del organismo.

La formación en gestión y administración de juegos de azar representa hoy una herramienta clave en un contexto atravesado por profundos cambios. La expansión de las plataformas digitales, el crecimiento del juego en línea y la proliferación del juego ilegal plantean nuevos escenarios que requieren capacitación específica, actualización permanente y una mirada integral del sector.

En este sentido, contar con recursos humanos capacitados no solo mejora los procesos de regulación y control, sino que también contribuye a jerarquizar la actividad, promoviendo prácticas responsables, transparentes y alineadas con el rol social que cumplen los organismos estatales.