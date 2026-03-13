Jujuy y Salta fortalecen la agenda regional de Buenas Prácticas Agropecuarias

Se concretó una reunión entre representantes del sector productivo con el objetivo de analizar problemáticas sanitarias y regulatorias que generan impacto.

Autoridades y representantes del sector productivo de Jujuy y Salta mantuvieron una reunión del Nodo Salta–Jujuy de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), en la que se analizaron problemáticas sanitarias y regulatorias que impactan en la producción regional.

El encuentro fue encabezado por la secretaria de Desarrollo Productivo de Jujuy, María Emilia Deiana, y el secretario de Desarrollo Agropecuario de Salta, Diego Dorigato, quienes destacaron la importancia de sostener espacios de articulación regional para abordar desafíos productivos comunes y avanzar en soluciones coordinadas.

Durante la reunión se trataron dos temas de especial relevancia para el sector: la problemática del pasto cubano, considerada una maleza invasiva que está generando crecientes dificultades en distintos sistemas productivos, y la cuestión del tabaco verde, vinculada tanto a aspectos sanitarios como a las condiciones de trabajo en el sector tabacalero.

En este marco, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer las herramientas disponibles para el manejo del pasto cubano. Por ello, se resolvió solicitar al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) la ampliación del registro de ingredientes activos habilitados, con el objetivo de contar con mayores alternativas para el control eficaz de esta plaga.

“Para mantener bajo control a esta plaga tenemos que seguir haciendo esfuerzos conjuntos para atender el tema de forma integral: productor, municipio, provincia y Nación, todos juntos, a través del manejo cultural dentro de la finca, control químico o mecánico en lotes baldíos y banquinas de rutas”, señaló la funcionaria jujeña.

Otro de los ejes abordados fue la legislación vinculada a la aplicación de agroquímicos mediante drones, una tecnología que está teniendo una rápida expansión en el sector agrícola. Los participantes señalaron que es necesario legislar al respecto para cubrir los vacíos legales que se presentan frente a los conflictos y problemas operativos que se van generando en el territorio.

En este sentido, se planteó la necesidad de avanzar en marcos regulatorios claros y consensuados que permitan aprovechar las ventajas de estas nuevas tecnologías, garantizando al mismo tiempo la seguridad ambiental, la trazabilidad de las aplicaciones y el cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas.

Potenciar el trabajo entre Jujuy y Salta

Las autoridades destacaron que este tipo de encuentros permiten fortalecer el trabajo conjunto entre provincias, organismos técnicos, sector productivo y academia, consolidando una agenda regional orientada a mejorar la sostenibilidad, competitividad y sanidad de las producciones del norte argentino.

Del encuentro también participaron los directores de Agricultura de Jujuy, Fermín Manero, y de Salta, Juan Garay, quienes junto con la coordinadora regional NOA de CASAFE, representantes de entidades productivas, de SENASA y referentes del ámbito académico, aportaron su visión técnica sobre los desafíos que enfrenta la región.