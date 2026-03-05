Jujuy: Un violento temporal de granizo provocó caos y derrumbes en Abra Pampa

La tormenta cubrió de blanco la ciudad jujeña, provocó el colapso de techos y dejó sin servicios a escuelas. Un salón donde se realizaba un velorio se derrumbó, aunque no hubo heridos.

Un fuerte temporal de granizo provocó serios daños en la ciudad de Abra Pampa, en la provincia de Jujuy, donde la intensa caída de piedra cubrió las calles de blanco y causó el desplome de techos en distintos edificios.

La tormenta se registró durante aproximadamente media hora y dejó importantes consecuencias en la localidad ubicada a unos 214 kilómetros de la capital provincial. Como resultado, al menos tres tinglados colapsaron y dos establecimientos educativos suspendieron las clases por falta de servicios.

El intendente de la ciudad, Ariel Machaca, explicó a Cadena 3 que el fenómeno provocó daños significativos en distintas zonas del municipio. «Fue un granizo que cubrió prácticamente todo el pueblo y las zonas adyacentes, causando daños muy significativos», señaló el jefe comunal.

Uno de los episodios más delicados ocurrió cuando se desplomó el techo de un salón en el que se realizaba el velorio del joven asesinado días atrás, Alejandro Tolaba. El lugar estaba colmado de personas al momento del derrumbe. «Tenemos que agradecer que no hubo víctimas en esta situación, porque estaba lleno de gente», afirmó Machaca.

Según detalló el intendente, también se derrumbaron dos salones pertenecientes a iglesias evangélicas y otro espacio privado. Además, varias escuelas quedaron sin agua ni energía eléctrica, lo que obligó a suspender las clases.

Las viviendas también registraron daños en sus techos debido a la acumulación de granizo. Muchos vecinos subieron a retirar la piedra para evitar filtraciones o posibles derrumbes y algunos debieron ser asistidos en el hospital tras realizar esas tareas.

De acuerdo con el jefe comunal, las piedras no eran especialmente grandes, pero la intensidad de la caída provocó una rápida acumulación. «En algunos lugares se juntaron más de cinco centímetros de granizo en muy poco tiempo», indicó.