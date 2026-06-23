Jujuy suma una nueva propuesta turística: Llega el Tren del Vino a la Quebrada

El 26 de julio, el Tren Solar de la Quebrada estrena una experiencia enoturística que une su recorrido con la Ruta del Vino Jujuy.

Llega el Tren del Vino: vinos de extrema altura, paisajes únicos y cultura andina sobre rieles. El 26 de julio, el Tren Solar de la Quebrada lanza una experiencia enoturística que une su recorrido con la joven Ruta del Vino Jujuy. Degustaciones en bodegas de la Quebrada y Valles, cultura andina, a bordo del primer Tren Solar de Latinoamérica.

El Tren Solar suma una nueva forma de recorrer la Quebrada y conocer los vinos de Jujuy. El próximo 26 de julio, el Tren Solar de la Quebrada pone en marcha el Tren del Vino, una propuesta que combina el viaje, y vinos jujeños, en el marco del desarrollo de la Ruta del Vino Jujuy, recientemente reconocida, la Quebrada de Humahuca, como Mejor Ruta del Vino y con tres distinciones en los Premios Winexplorers 2026.

El Tren del Vino es más que viaje en Tren, es una experiencia completa: vinos de extrema altura, paisajes únicos y cultura andina se encuentran en un mismo recorrido. Cada parada invita a bajar, conocer bodegas y probar etiquetas que expresan el carácter de un territorio que está dando forma a una ruta del vino joven y en pleno crecimiento. siempre acompalñados con guias y sommelier a bordo

Así es el Tren del Vino: bodega por bodega.

El Tren del Vino propone un recorrido por etapas que permite descubrir, en profundidad, cada uno de los componentes que hacen única a la Ruta del Vino Jujuy: el territorio, sus productores y sus vinos de altura.

La experiencia comienza en el Tren Solar, partiendo desde la Estación Volcán, donde un guiado interpretativo introduce a los pasajeros en el universo del vino jujeño, abordando su historia, su proceso productivo y las particularidades del entorno donde se desarrolla. Luego en la primera para Estación Tumbaya, los pasajeros podrán iniciar el recorrido por los vinos jujeños junto a Antropo Wines y Bodega El Molle quienes abren el recorrido con sus propuestas de vinos y una degustación guiada.

El camino continúa en el tren para llegar a Estación Purmamarca, y un almuerzo maridado y recorrido por el viñedo de Amanecer Andino. Ya pasado el mediodía el viaje en tren llevará a los pasajeros a la Estación Maimará donde la experiencia cuenta con una degustacion de Bodega Yanay (viñedo en el camino), que pronto contará con un futuro apeadero, y un clásico jujeño, Bodega Fernando Dupont. La siguiente estación será Bodega El Bayeh (Apeadero El Bayeh), con una propuesta de recorrido por el terroir y degustación en bodega, una experiencia inmersiva entre Maimará y Tilcara. Con un cierre de las experiencias ya en el atardecer, en Estación Tilcara con Wine Shop con exposición de etiquetas de bodegas de toda la provincia.

El Tren Solar redefine el enoturismo en Jujuy

«Esta experiencia posiciona al tren como una puerta de entrada a uno de los productos turísticos más singulares del país, la Ruta del Vino Jujuy. En ese sentido, el Tren del Vino no sólo articula destinos, sino que construye una narrativa: la del vino como expresión del territorio», expresó Juan Cabrera presidente del Tren Solar de la Quebrada, y agregó, «la propuesta se inscribe dentro de un modelo de turismo sostenible, donde la movilidad limpia del tren se combina con economías regionales, gastronomía local y el trabajo de productores que apuestan por la vitivinicultura como motor de desarrollo».

El Tren del Vino se desarrolla sobre la propuesta central del Tren Solar de la Quebrada: un tren 100% impulsado por energía solar, sin emisiones en su operación, que recorre la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con guías a bordo durante todo el trayecto, la experiencia une enoturismo, sostenibilidad y cultura andina en una misma propuesta.

Más información sobre el Tren del Vino

El domingo 26 de julio de 2026, jujeños y turistas podrán vivir la primera salida del Tren del Vino para más información: info@trensolar.com.ar en la web oficial www.trensolar.com.ar y boleterías.