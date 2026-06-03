Jujuy será sede del «6° Encuentro Regional Norte de Estudiantes de Turismo»

El evento tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de junio en el Cabildo de Jujuy, donde se llevarán adelante charlas, talleres, capacitaciones, disertaciones y espacios de intercambio.

Con la participación de estudiantes, docentes y referentes del sector turístico de distintas provincias del NOA, se desarrollará en Jujuy el 6° Encuentro Regional Norte de Estudiantes de Turismo, organizado por la Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo (ANET).

El evento tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de junio en el Cabildo de Jujuy, donde se llevarán adelante charlas, talleres, capacitaciones, disertaciones y espacios de intercambio destinados a fortalecer la formación y profesionalización del turismo en la región.

Desde la delegación Rosario de ANET, las estudiantes Florencia Mazzotti y Nadia Arangay, pertenecientes a la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de Rosario, destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro entre futuros profesionales del sector.

“Nos parece una propuesta muy interesante para debatir sobre la actualidad y la profesionalización del turismo, además de fortalecer vínculos con futuros colegas y profesionales”, señalaron.

Asimismo, agradecieron al comité organizador por el trabajo realizado para concretar el encuentro, destacando el esfuerzo y compromiso que implica la organización de este tipo de actividades.

Por su parte, Cristian Daney Gallardo, estudiante de la Licenciatura en Turismo y Desarrollo Local de la Universidad Nacional de Chilecito y miembro de la comisión directiva de ANET, indicó que este tipo de encuentros permiten fortalecer la formación académica y generar redes de contacto entre estudiantes y futuros profesionales del turismo.

Gallardo explicó que el encuentro reúne a representantes de las seis provincias que integran la región norte de ANET: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, aunque también participan estudiantes de otras regiones del país.

Encuentro Regional de Estudiantes de Turismo: espacio de intercambio

En tanto, Cristian Morales, estudiante de Turismo de la sede Humahuaca y delegado de ANET Jujuy, remarcó que el objetivo principal del encuentro es “repensar el turismo” desde una mirada colectiva y participativa, promoviendo el intercambio de experiencias, ideas y proyectos.

Además, informó que las actividades se desarrollarán de 9 a 18 horas durante las jornadas del jueves y viernes, mientras que el sábado los participantes realizarán un recorrido por la Quebrada de Humahuaca.

Finalmente, los organizadores extendieron la invitación a estudiantes, emprendedores y personas interesadas en la actividad turística a participar de este espacio de formación, integración y construcción colectiva para el fortalecimiento del turismo en la región.