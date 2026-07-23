Jujuy realizará por primera vez la elección de representantes al Consejo de la magistratura con voto digital

La provincia de Jujuy dará un paso en el fortalecimiento de sus instituciones con la realización de la primera elección de los representantes de jueces inferiores, fiscales y defensores que integrarán el Consejo de la Magistratura.

La convocatoria fue dispuesta por la Junta Electoral del Tribunal de Evaluación mediante la Resolución J.E. N.º 01/2026, que fijó los comicios para el próximo 11 de agosto de 2026, desde las 8 hasta las 15 horas. En esta instancia inédita, los tres estamentos elegirán de manera simultánea, mediante voto directo, a dos miembros titulares y dos suplentes por cada sector.

Se trata de un hecho institucional de gran trascendencia para la Justicia jujeña, ya que por primera vez quienes integran estos estamentos participarán de la conformación del Consejo de la Magistratura a través de un proceso electoral propio, fortaleciendo la representación, la participación democrática y la legitimidad del organismo encargado de la selección y evaluación de magistrados.

Otro aspecto distintivo de esta elección será la incorporación de la tecnología como herramienta central del proceso electoral. La votación se realizará de manera íntegramente digital, utilizando el Sistema Integral de Gestión Judicial (SIGJ). Cada elector emitirá su voto mediante sus credenciales personales de acceso, validando previamente su identidad, mientras que el sistema generará un comprobante digital una vez finalizado el sufragio.

Podrán participar los jueces inferiores, fiscales del Ministerio Público de la Acusación y defensores del Ministerio Público de la Defensa que se encuentren en actividad y cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Con esta primera experiencia, el Poder Judicial de Jujuy inaugura una nueva etapa institucional, en la que la participación democrática y la innovación tecnológica convergen para consolidar mecanismos de elección más modernos, eficientes y transparentes.