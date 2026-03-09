Jujuy promociona su oferta turística en la Fiesta Nacional de la Vendimia

Esta participación estratégica busca fortalecer los vínculos comerciales con quienes venden el destino Jujuy en el centro y oeste del país.

La provincia de Jujuy marcó presencia en la reciente Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza, con el objetivo de consolidar su imagen en uno de los mercados que más visitantes aporta al Norte argentino.

Durante el evento, representantes de Turismo desarrollaron una intensa agenda de trabajo que incluyó reuniones con operadores locales, agencias de viajes y medios de comunicación de la región de Cuyo.

Esta participación estratégica busca fortalecer los vínculos comerciales con quienes venden el destino Jujuy en el centro y oeste del país. Al ser Mendoza un mercado emisor en constante crecimiento, la provincia apuesta a generar nuevos contactos que permitan ampliar la oferta de paquetes turísticos y asegurar una mayor llegada de visitantes durante todo el año.

«Participar de la Vendimia es fundamental porque Mendoza es un mercado prioritario para nosotros. No solo vinimos a promocionar nuestros paisajes, sino a consolidar el trabajo directo con los operadores y agencias que son el nexo principal con los turistas que eligen nuestra provincia», destacó Santiago García Gnecco, coordinador del Ente para la Promoción Turística de Jujuy, quien encabezó parte de las gestiones en territorio mendocino.

Posicionar Jujuy como destino

La presencia en celebraciones de gran magnitud nacional permite posicionar los atractivos jujeños de manera directa ante potenciales turistas. A través de estos encuentros, se busca cerrar acuerdos logísticos que faciliten la conexión entre ambas regiones y potencien el desarrollo del sector, aprovechando la gran visibilidad que ofrece este evento federal.